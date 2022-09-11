Traffico Roma del 11-09-2022 ore 13:30

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Luceverde Roma Buon pomeriggio e Ben ritrovati all’ascolto lievi rallentamenti per incidente sulla diramazione Roma Sud all’altezza di Torrenova in direzione di Roma proseguono i lavori sulla Cassia bis con code tra il raccordo è via della Giustiniana in uscita da Roma lavori anche sulla via Pontina in colonna nel traffico tra Spinaceto e Castel di Decima verso Pomezia traffico incolonnato anche a detta di Castel di Decima in direzione di Roma sulla via Appia tra l’aeroporto di Ciampino e Frattocchie verso Genzano intenso il traffico sulla Cristoforo Colombo con code tra via di Malafede Acilia in direzione di Ostia alle 18 all’Olimpico la Lazio ospita il Verona consuete modifiche alla viabilità dal primo pomeriggio nell’area circostante l’impianto sportivo e raggiungere lo stadio con la linea tram 2 da Piazzale Flaminio disponibili anche 14 linee di bus maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sitoappunto luceverde.it bene da Patrizia Ferrara è tutto Grazie per l’attenzione A più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

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