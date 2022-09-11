Viabilità Roma Regione Lazio del 11-09-2022 ore 15:30
VIABILITÀ DELL’11 SETTEMBRE 2022 ORE 15:20 ARIANNA CAROCCI
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DELLA REGIONE; AD AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI, LO STOP AI MEZZI PESANTI CHE, FINO ALLE 22 DI QUESTA SERA, NON POTRANNO CIRCOLARE AL DI FUORI DEI CENTRI ABITATI.
ANDIAMO SULLA PONTINA
PER LAVORI SI STA IN CODA TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
PER TRAFFICO INTENSO SI RALLENTA SULLA LITORANEA TRA CAPOCOTTA E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA FERROVIA METROMARE SONO RIPRESI I LAVORI, A CURA DI ASTRAL, PER LA REALIZZAZIONE DELLA STAZIONE DI ACILIA SUD E DEL NUOVO FABBRICATO VIAGGIATORI A TOR DI VALLE. INOLTRE, PROSEGUE IL CANTIERE DIURNO NELLA STAZIONE DI STELLA POLARE. IN ENTRAMBI I CASI, GLI INTERVENTI NON COMPORTANO MODIFICHE AL SERVIZIO.
È TUTTO, DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ APPUNTAMENTO A PIÙ TARDI
Servizio fornito da Astral