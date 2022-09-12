Elezioni – Dorini: ridar vita a Ministero Italiani nel Mondo

Elezioni – Dorini (Forza Italia): ridar vita ad un Ministero degli Italiani nel Mondo, questa volta con portafoglio – Candidatura con collegamento con Fittipaldi e Bomrad –

Continua la nostra serie di interviste ai candidati italiani residenti all’estero. Oggi è il turno di Andrea Dorini (nella foto) candidato di Forza Italia in Brasile per la circoscrizione Sud America. Questo il testo dell’intervista esclusiva che ci ha rilasciata.

D.: Fornisca cortesemente ai lettori-elettori una concisa presentazione della sua persona, in particolare su età, residenza, lavoro, studi, esperienze politiche passate ed attuali.

R.: “Sono Andrea Dorini, ho 60 anni, sono nato nella città di Vicenza, ma ho vissuto tutta la mia vita nella città di Mantova. Abito in Brasile da 20 anni e sono regolarmente iscritto all’AIRE del Consolato di Rio de Janeiro.

“Per quanto concerne il mio impegno lavorativo quotidiano, mi occupo di import/export. E contestualmente, da sempre, mi sono prodigato prima come volontariato e successivamente, fin dall’anno 2000, ho continuato ad impegnarmi, professionalmente ed in via continuativa, a favore delle comunità italiane all’estero, attraverso progetti finanziati dalla Comunità Europea.

“Per quanto concerne le mie esperienze politiche, sottolineo il mio legame da sempre con Forza Italia, concretizzatosi poi nel 2018 con la mia candidatura a Senatore per gli italiani all’estero e, nelle imminenti vicine elezioni di fine settembre, come candidato a Deputato del Parlamento italiano.”

D.: “Lei sta creando ed organizzando in Brasile nuove sedi per il suo partito Forza Italia. L’intento è quello di avvicinare gli emigrati italiani residenti in Brasile alla sua parte politica, di farli iscrivere e di tentare di aiutarli a soddisfare le loro tante richieste di recupero o ottenimento ex novo della cittadinanza, di cambi di residenza per i ritorni in Italia e di molto altro ancora. Come disporrà tali sedi su un vasto territorio quale quello del Brasile, anche in considerazione dei pochi e mal dislocati Consolati italiani esistenti? Che caratteristiche avranno queste sedi e quante saranno?

R.: “Da qualche mese sono coordinatore di Forza Italia per tutta l’America del Sud. Il mio progetto, messo a punto con FI, è quello di occupare tutto il territorio dell’America del Sud, dove già oggi abbiamo dislocato 15 nuovi coordinatori di Forza Italia. Di conseguenza, il prossimo passo sarà quello di poter aprire nuove sedi di Forza Italia, principalmente in Brasile, in Argentina, Uruguay e Venezuela, dove risiedono le maggiori comunità d’italiani e dove, contestualmente, si rinvengono tutti i maggiori problemi. Non ci vogliamo sostituire ai Consolati, ma potremo dare sicuramente un’assistenza molto importante a tutte le persone di origine italiana o italiani che vivono in queste località.”

D.: Molte e pressanti le richieste della nostra comunità di residenti all’estero in tema di Sanità, rapporti con i Consolati, Fisco, cittadinanza italiana, residenza, rapporti con la madrepatria e tante altre ancora. Come tentare di aiutarli? Quali i primi concreti, immediati interventi in caso di vittoria del Centrodestra?

R.: “Rispondendo con precisione alla sua domanda, sono in grado di confermarle l’intendimento del nostro Presidente Berlusconi di voler dare nuovamente vita ad una sua antica creatura, ideata, realizzata ed attivata per primo da lui, nel non lontano passato, quando era presidente del Consiglio, il ben noto ed auspicato, da tutti i nostri emigrati all’estero, Ministero degli Italiani nel Mondo.

“Questa volta, però, un Ministero con portafoglio, contrariamente al passato, con il quale potremo avere maggior voce in capitolo e ricevere più attenzione da tutti i nostri “distratti” Consolati, potenziando concretamente la loro attività in favore dei nostri tanti e necessitati concittadini residenti. Ulteriore ausilio alla attività svolta in favore della nostra gente da Ministero, Consolati e da altre istituzioni per gli italiani all’estero a ciò dedicate, verrà anche dalla nostra parte politica per il tramite di tutte le nostre sedi di Forza Italia create nelle diverse nazioni comprese nella Circoscrizione Sud America. Con le quali, infatti, saremo in grado di aiutare tutti quei nostri emigrati residenti che eventualmente non fossero riusciti in una prima battuta parlare con il Consolato o con le altre istituzioni, fornendo così un servizio importante per la nostra comunità.”

D.: Quale il programma suo e di Forza Italia in favore della nostra gente all’estero?

R.: “Io realizzo e porto avanti i programmi del mio partito Forza Italia e quindi non ho un programma mio, coincidendo in tutto e per tutto le mie vedute ed i miei obiettivi con quelli del Partito. Ribadisco la nostra intenzione di ridar vita ad un Ministero degli Italiani nel Mondo, questa volta con portafoglio, con il quale e mediante il quale riuscire a fornire concreta assistenza alla nostra gente all’estero. E poi, naturalmente, con la finalizzazione dei progetti che già abbiamo presentato, con i quali prevediamo espressamente di poter lavorare in modo più agile e semplice, grazie alla decentralizzazione di tutte le pratiche, par dare soluzione ai problemi concernenti il riacquisto od il primo ottenimento della cittadinanza italiana ed al rinnovo più veloce dei passaporti mediante l’utilizzo degli ultimi e più innovativi strumenti elettronici. Infine, prevediamo ancora nel nostro programma, un consistente innalzamento del numero dei Consolati e, tra essi, l’apertura di un nuovo Consolato, nella parte sudorientale del Brasile dello Stato di Espírito Santo, nella città di Vitória.”

D.: Indiscrezioni e voci provenienti dal Sud America sembrano riportare iniziali egoismi o dissapori tra i candidati di Centrodestra. Si riferiscono, in particolare, al mancato abbinamento di due candidature tra di loro, tra appartenenti allo stesso schieramento politico, per l’ottenimento di maggiori suffragi nelle diverse nazioni di residenza. Quali i motivi?

R.: “Riguardo a queste voci, qualcosa di vero sicuramente c’è. Purtroppo, la concorrenza con altri partiti, anche del Centrodestra, in lizza per queste elezioni, finisce per alimentare notizie false e infondate contro la nostra parte politica.

“Dissapori, egoismi, screzi nella politica ci sono sempre stati anche tra alleati, ma da quanto mi sembra di poter notare, pur con questi minimi disaccordi o gelosie tra tutti noi, non sussiste realmente nulla di grave che possa compromettere l’elezione di uno o due Deputati della nostra coalizione e, se avremo i consensi, anche di un nostro Senatore.

“Si sa che trovarsi in dirittura finale in una competizione elettorale non è mai facile ed è anche piuttosto complicata da interpretare nei propri ruoli per tutte le parti in gioco, ma non mi sembra in concreto di aver notato gelosie o screzi di rilievo di alcun tipo.”

D.: Di fronte all’esempio in Brasile dell’abbinamento elettorale e dell’alleanza tra Fittipaldi e Lorenzato, ambedue dello stesso schieramento politico, ancorché militanti in due partiti diversi, come mai non ha pensato anche lei ad un’unione di tipo elettorale con qualche altro candidato del Centrodestra in Argentina? Sarebbe stata la cosa più logica cercare un abbinamento di candidatura e presentazione agli elettori, in cui uno prendeva i voti dei brasiliani e l’altro quelli degli argentini. Ormai, purtroppo, è tardi per realizzarlo e non mi risulta che lei l’abbia fatto. Unendo le forze di due candidati, secondo quanto sottolineano gli esperti in tema di elezioni, cosa che come già detto si poteva facilmente realizzare anche nel suo caso, si sarebbe conseguito un consistente beneficio in termini di voti, perché uno dei due candidati avrebbe potuto prendere più voti in Brasile e l’altro di più in Argentina. Mi spieghi cortesemente la metodica da lei seguita al riguardo per conseguire l’elezione, strategia la sua, all’apparenza, senza tali abbinamenti, un po’ controversa se non addirittura suicida.

D.: “Riguardo al possibile abbinamento con dei miei colleghi candidati a Senatori, naturalmente della stessa coalizione, io mi sono collegato per il Brasile, ma anche per l’Argentina con Fittipaldi. E naturalmente per l’Argentina con Marcelo Bomrad, candidato della Lega per il Senato, dopo un incontro avuto con lui a Vitória.

“Quindi, in conclusione, in Brasile con Fittipaldi ed in Argentina con Bomrad.

“Concludo dicendole che ciò è quanto stato da me concordato e pubblicizzato in Brasile e in Argentina con i miei collaboratori per la mia campagna elettorale in corso”.