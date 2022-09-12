Ultime Notizie Roma del 12-09-2022 ore 07:10

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romadailynews radiogiornale per lunedì 12 settembre Buongiorno da Francesco Vitale 24 anni dopo l’italvolley torna sul tetto del mondo battuti i campioni del mondo uscente della Polonia per 31 dopo aver perso il primo set e gli Azzurri hanno preso campo è dominato la gara per il tecnico Ferdinando De Giorgi e il quarto titolo mondiale primi tre li aveva 20 del giocatore della nazionale Azzurra tesoro Oggi al Quirinale dal Presidente Sergio Mattarella prosegue l’avanzata delle truppe ucraine che secondo i dati diffusi dal Comandante in Capo delle Forze Armate avrebbero riconquistato Oltre 3000 km quadrati di territorio dalle forze russe questo mese stando a quanto affermato dal 100 tesimo Battaglione ucraino le vanguardia sarebbero mai in vista del Confine Russo il presidente francese Macron chieda Putin di ritirare le armi da zaporizhia un leader Russo ha rilevato che gli attiucraini sulle centrali nucleari potrebbero avere conseguenze catastrofiche l’ambasciatrice americana Chi è Brigitte drink denuncia missili russi su infrastrutture civili strategiche nel Ucraina del e dopo aver lasciato la residenza scozzese di balmoral per ultimo viaggio verso la sepoltura finale a Londra prevista lunedì 19 il feretro della Regina Elisabetta seconda è arrivata Edimburgo attraversando queensferry Bridge Ponte dedicata la Sovrana della inaugurato nel 2017 oggi un primo maggio pubblico il palazzo di holyroodhouse ali di folla si sono radunate lungo il percorso per andare tributo la Sovrana il passaggio del corteo che ha attraversato la Scozia il primo maggio avvenuto nel villaggio Di barater dov’è la regina era solita andare la messa la domenica Giorgia Meloni si dice pronta a sfondare il tetto di cristallo della prima donna premier avverte L’Europa è finita la pacchia anche l’Italia si metterà a difendere i propri interessi nazionali Letta punta sul mezzogiornodifendiamo i fondi del Sud dice e punta a convincere gli indecisi Salvini larghe intese se vinciamo governerà il centro-destra tajani è finita la stagione del premier Tech terminate le vacanze estive inizia quasi in tutta Italia nuovo anno scolastico che oggi parte in sette regioni Abruzzo Basilicata Friuli Venezia Giulia Lombardia Piemonte Veneto e nella provincia di Trento la novità di quest’anno è che si torna tutti in classe senza distanziamento senza personale aggiuntivo covid senza Mascherina e senza Dad le cosiddette classi pollaio esistono solo le superiori negli ordini inferiori il calo demografico e quindi della frequenza scolastica è molto consistente scompare a 70 anni per una polmonite lo scrittore Germana tra i maggiori autori spagnoli contemporanei laureato in filosofia raggiunto il successo internazionale nel 1999 con un cuore così bianco a cui seguono opere come domani nella battaglia pensa a meL’immortale l’uomo sentimentale fino al più recente Tomas nevinson romanzi e racconti con cui ha vinto i maggiori premi letterari europei l’ultimo in ordine di tempo a giugno il premier Greco Vorrei fuori un giorno triste per la Spagna dice premier Sanchez Sport l’Atalanta pareggia 11 con la Cremonese aggancia Mille Napoli in vetta l’Udinese la vittoria per 31 in casa del Sassuolo finale Aprile per la Juve in rimonta la Salernitana e fa 22 impresa dell’Italia agli europei di basket eliminata da Serbia a Monza la Red Bull dal leader mondiale verstappen al quinto successo di fila Leclerc fondo rischi per la statua di sul finale agli US Open di tennis trionfa alcaraz Battle Road per 6426 76 e diventa il numero 1 al mondo più giovane di sempre E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto e a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa