Ultime Notizie Roma del 12-09-2022 ore 08:10

https://storage.googleapis.com/public-rdn/2022-09-12/Ultime%20Notizie%20Roma%20del%2012-09-2022%20ore%2008%3A10.mp3

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Italia campione del mondo di pallavolo 31 sulla Polonia azzurri tra questa volta su tetto del mondo meglio solo l’ex Unione Sovietica Il Brasile ha vinto il bronzo battendo la Slovenia per 3 a 1 le forze ucraine hanno riconquistato nelle 24 ore oltre 20 insediamenti che erano stati occupati dai russi l’ho reso noto lo Stato maggiore delle Forze Armate dell’Ucraina in un posto su Facebook secondo quanto riporta ocr in forma le forze ucraine continuano a liberare gli invasori rustigne’ insediamenti nelle regioni di kharkiv donex prosegue il messaggio sottolineando che nemico continua ad attaccare le posizioni ucraine conducendo ricognizione aerea tentando di prendere misure per bagnare terreno di 19 n in spagnolo Carlos alcaraz ha vinto il suo primo titolo del Grande Slam ha ingrosso Open battendo in finale norvegese Casper Ruud per 64 26663 e diventando il più giovane numero uno al mondo ha mandato in visibilio il pubblico dell’arto Rush con colpi chirurgici sulle righe vincenti recuperi al limite dell’impossibile Drops notte impavide discese a rete nei momenti più complicati del match come quando ha dovuto annullare due set point nel terzo prima di vincerlo al tie-break primo giorno di scuola in 7 regioni province autonome la campanella suona in Abruzzo Basilicata Friuli Venezia Giulia Lombardia Piemonte Veneto nella provincia di Trento mentre la provincia di Bolzano per prima e unica ha richiamato gli alunni dietro i banchi il 5 settembre complessivamente sono 7 milioni 286 Mila e 151 gli studenti che torneranno sui banchi delle scuole statali per un totale di 366310 classi voltiamo ancora pagina c’è chi tra 27 paga il gas russo molto meno degli altri poi chi non lo so perché guadagnandoda questa situazione così il ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani intervistato da Repubblica che hai detto sul prezzo del gas manda un segnale a chi governerà dopo le elezioni Forse faremo in tempo con questo governo in carica altrimenti passerò il testimone relativi dati al mio successore facendo intuire che la trattativa a livello europeo sarà lunga incerta e non vuole sentire la parola frazionamento dell’energia più che dire veramente si dovrebbe discutere di rigassificatori E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa