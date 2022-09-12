Ultime Notizie Roma del 12-09-2022 ore 17:10

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romadailynews radiogiornale informazione Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno nuovamente gli After in apertura le foto carine hanno riconquistato nelle ultime 24 ore oltre 20 insediamenti che erano stati occupati dai russi Lo ha reso noto lo Stato maggiore delle Forze Armate dell’Ucraina in un po’ su Facebook l’esercito ha inflitto perdite significative le forze russe prosegue lo Stato Maggiore altri militari Luciano di morale lo Stato psicologico estremamente bassi molti di loro si rifiutano di tornare nell’area delle ostilità gli attacchi russi in particolare hanno provocato la morte di almeno 4 civili nelle regioni di Cartier donne che nel Ucraina orientale una persona è stata uccisa e altre due sono rimaste ferite nei bombardamenti diverse esplosioni sono state udite notte scorsa nella città di zaporizhia come riferisce su telegram è il segretario del consiglio comunale è a causa delle sconfitte subite Mosca deciso di licenziare il comandante del distretto militare occidentalema l’intelligenza di chi è torniamo in Italia a scuola la settimana corta il governo non ne ha mai parlato perché siamo convinti che tutti dobbiamo affrontare le problematiche del Caro energia ma la scuola sia l’ultima abbiamo già dato al paese lo ha detto il ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi aggiungendo Questa è la scuola della ripartenza il governo ha ritenuto che la fase di emergenza fosse conclusa abbiamo perso molto ma siamo pronti per ogni evenienza terminate le vacanze estive anche se il meteo annuncia l’arrivo di nuove torride giornate di caldo inizia quasi in tutta Italia il nuovo anno scolastico oggi in 7 territorio Abruzzo Basilicata a friuli-venezia Giulia Lombardia Piemonte nella provincia di Trento il 5 settembre aveva preso l’avvio e la sua provincia di Bolzano il 13 settembre torneranno sui banchi i bambini ragazzi della Campania poi a seguire il 14 settembre delle lezioni verranno Invia in Calabria Liguria Marche Molise Puglia Sardegna Umbria il 15 inizieranno in Emilia Romagna Lazio e Toscana in coda al 19 settembre lunedì prossimo La Sicilia è la Valle d’Aosta la novità di quest’anno è chetutti in classe senza distanziamento senza personale aggiuntivo covid senza mascherine e soprattutto senza didattica distanza cronaca in chiusura Carabinieri Guardia di Finanza hanno notificato provvedimenti restrittivi a carico di amministratori e imprenditori ad Otranto in Salento l’inchiesta sarebbe partita da un’indagine dei Carabinieri su vicende di presunta corruzione e se poi intrecciata con una recente indagine della Guardia di Finanza chiamata per tu Su presunti Intrecci tra politica e Sanità in questa indagine indagato per falso ideologico il sindaco di Otranto Pierpaolo Cariddi dal 8 luglio sottoposto al divieto di dimora è sospeso dall’incarico era l’ultima notizia per il momento Grazie per averci seguito informazione torna alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa