Viabilità Roma Regione Lazio del 12-09-2022 ore 20:30
VIABILITÀ DEL 12 SETTEMBRE 2022 ORE 20:20 GIUSEPPE CUTRUPI
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
MIGLIORA LA SITUAZIONE LEGATA AL TRAFFICO, LA CIRCOLAZIONE STA INFATTI RIENTRANDO NELLA NORMA.
RIMANGONO TUTTAVIA DISAGI SULLA PONTINA, RICORDIAMO INFATTI CHE SONO IN CORSO I LAVORI TRA TOR DE CENCI E CASTEL ROMANO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; SUL TRATTO INTERESSATO SI PROCEDE INCOLONNATI A CAUSA DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA.
CANTIERI ATTIVI ANCHE SULLA CASSIA VEIENTANA, TROVIAMO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO VERSO VITERBO.
PER TRAFFICO INTENSO FILE SULLA COLOMBO DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE VRSO OSTIA.
TRAFFICO SOSTENUTO NELLA ZONA DEI CASTELLI ROMANI, SI RALLENTA NEI PRESSI DI GROTTAFERRATA, MARINO E FRASCATI.
A SEGUITO DI UNA FRANA RESTA CHIUSA LA SP8 VERENTANA DAL KM 2+500 AL KM 6. ATTIVE DEVIAZIONI DI PERCORSO
DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO
Servizio fornito da Astral