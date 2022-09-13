Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2022 ore 12:30
VIABILITÀ DEL 13 SETTEMBRE 2022 ORE 09:20 MARCO CILUFFO
BENTROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO RALLENTATO SUL RACCORDO ANULARE
IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI TUSCOLANA E LAURENTINA
MENTR EIN CARREGGIATA OPPOSTA CODE A TRATTI
TRA AURELIA E LO SVINCOLO CON LA ROMA FIUMICINO E PIU AVANTI ALTRE CODE ALTEZZA ALLACCIO CON LA ROMA TERAMO
RIMANE INTENSO IL TRAFFICO SULLE CONSOLARI
IN ENTRATA VERSO LA CAPITALE
NEL DETTAGLIO
SULLA VIA AURELIA INCOLONNAMENTI
DA CASAL LUMBROSO FINO A VIA AURELIA ANTICA
SULLO STESSO TRATTO UN INCIDENTE COMPLICA LA SITUAZIONE
CASSIA TRAFFICO RALLENTATO
TRA ISOLA FARNESE E TOMBA DI NERONE
VERSO IL CENTRO
SEMPRE VERSO IL CENTRO
INCOLONNAMENTI A CAUSA DI LAVORI IN CORSO
SULLA CASSIA VEIENTANA
TRA CASTEL DE CEVERI E IL RACCORDO
DISAGI SUL QUADRANTE DI COLLEVERDE
CON RALLENTAMENTI SULLA PALOMBARESE
SULLA VIA NOMENTANA TUTTO VERSO IL RACCORDO
SPOSTIAMOCI A ROMA SUD
TRAFFICATI I CENTRI ABITATI DI
FRASCATI E GROTTAFERRATA E VELLETRI
SULLA VIA APPIA CODE PER CHI PROCEDE VERSO IL RACCORDO
DALLO SVINCOLO CON VIA DEI LAGHI
DISAGI PER I PENDOLARI CHE SI TROVANO SULL AVI APONTINA
LUNGHE CODE TRA CASTEL ROMANO E SPINACETO
A CAUSA DI CANTIERI ATTIVI CHE COMPORTANO IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA
INFINE NON CAMBIA LA VIABILITA’
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DELLA ROMA TERAMO
PERMANGONO INCOLONNAMENTI
A PARTIRE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE
VERSO IL CENTRO
DA MARCO CILUFFO È TUTTO, GRAZIE DELL ATTENZIONE
E PRESTARE SEMPRE LA MASSIMA ATTENZIONE ALLA GUIDA
Servizio fornito da Astral