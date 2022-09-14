Viabilità Roma Regione Lazio del 14-09-2022 ore 18:45
VIABILITÀ DEL 14 SETTEMBRE 2022 ORE 13:20 FEDERICO ASCANI
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
SULLA VIA DEL MARE CODE PER VEICOLO IN FIAMME ALTEZZA CASAL BERNOCCHI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. SI TRANSITA CON SENSO UNICO ALTERNATO
SUL TRATTO URBANO DELLA A24, RALLENTAMENTI DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
SULLA PONTINA CANTIERI CON LUNGHE CODE TRA CASTEL ROMANO E SPINACETO. RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA NELLE DUE DIREZIONI
ANCORA CHIUSA LA PROVINCIALE 8 VERENTANA, A SEGUITO DI UNA FRANA DAL KM 2+500 AL KM 6
PRESTARE ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI SUL PERCORSO
SPOSTIAMOCI SULLA CASSIA BIS. PROSEGUONO ANCORA I DISAGI
CON RALLENTAMENTI A CAUSA DI LAVORI IN CORSO
TRA CASTEL DE CEVERI E IL RACCORDO
CODE ANCHE SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA NEI DUE SENSI DI MARCIA
DA FEDERICO ASCANI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral