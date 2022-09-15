Ultime Notizie Roma del 15-09-2022 ore 16:10

https://storage.googleapis.com/public-rdn/2022-09-15/Ultime%20Notizie%20Roma%20del%2015-09-2022%20ore%2016%3A10.mp3

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno esteri nel primo piano La presidente della commissione europea Ursula von der leyen è arrivata oggi a chi è per lo ha scritto lei stessa su Twitter spiegando che incontrerà il presidente ucraino zielinski a chi è Phoebe la mia terza visita dall’inizio la guerra russa ha twittato è cambiato davvero tanto ora l’Ucraina è cambiata da far parte dell’Unione Europea ha aggiunto parlerò con zielinski di come continuare ad avvicinare le nostre economie le nostre persone mentre il paese avanza verso l’adesione concluso intanto la Russia bombarda la diga della città natale di zielinski che gli è rimasto coinvolto in un incidente stradale secondo quanto reso noto dal portavoce presidenziali in un post su Facebook che ha spiegato che l’auto di scontrata con un veicolo privato ma non ha specificato quando l’incidente sia avvenuto il presidente è stato visitato da un medico non sono state riportate ferite gravi ha detto il portavoce Aggiungendo che le circostanze verranno ae ora dalle forze dell’ordine tornando al conflitto secondo quanto riferito da chi è che le truppe russe si sarebbero ritirate dalla regione di zaporizhia Cambiamo argomento pagina che avendo prosegue il calo di contagi ospedalizzazioni nella settimana 7 e 13 settembre alle infezioni sono scese del 12,9% ricoveri in terapia intensiva del 11,9 quelli ordinari del 13,3% rispetto alla settimana precedente edizione anche i decessi meno 14,3 % lo rileva il nuovo monitoraggio indipendente della fondazione gimbe Che aggiunge il tema della riapertura in sicurezza delle scuole nel vortice della campagna elettorale non ha ricevuto l’attenzione necessaria piano predisposto per l’anno scolastico 2022/23 appare inadeguato Non tanto per le misure previste quanto per le raccomandazioni spesso generiche soprattutto per l’eccessivo sponsabilità scaricati sulle scuole prive delle necessarie risorse e competenze sanitarie Il rischio è quello di un impatto rilevante sulla circolazione virale scrive ancora la fondazione gimbe sulla salute pubblica ma anche sui giornila perduti West Nile virus continua a crescere in Italia il numero di casi di infezione nell’ultima settimana secondo nuovo bollettino dell’istituto superiore di sanità da inizio giugno 2022 sono 475 in totale con 25 morti cinque in Piemonte 4 in Lombardia 13 in Veneto 1 Udine friuli-venezia Giulia 2 in Emilia Romagna il Cuneo mia in chiusura entro la prima metà del 2023 potrebbero chiudere 120.000 impresa e la stima contenuta nella congiuntura di settembre dell’ufficio studi di Confcommercio secondo il direttore Mariano bella si tratta di un attimo a prudenziale abbiamo preso soltanto le imprese più piccole 10% più deboli meno redditizio i costi sono fuori controllo i prezzi alla produzione fanno più 21 % nei primi 7 mesi del 2022 l’inflazione a letto dell’energia fa solo il 2,8% questo accade grazie ai margini della TV delle imprese che si assottigliano dichiara ancora il direttore In occasione della presentazione della congiuntura autunnale era l’ultima notizia per il momento Grazie per averci seguito le newsla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa