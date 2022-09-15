Viabilità Roma Regione Lazio del 15-09-2022 ore 09:15
VIABILITÀ DEL 15 SETTEMBRE 2022 ORE 09:20 FEDERICO MONTI
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
ANCORA FORTI DISAGI PER TRAFFICO INTENSO SU GRAN PARTE DELLE STRADE REGIONALI. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE LUNGHE CODE SULL’INTERO ARCO ORIENTALE DELL’ANELLO IN CARREGGITA INTERNA TRA LE USCITE PER CASSIA BIS E APPIA; MENTRE IN ESTERNA ANALOGA SITUAZIONE DI CONGESTIONE CON CODE A TRATTI TRA TRIONFALE E COLOMBO, E, PROSEGUENDO, TRA LAURENTINA E L’A24;
TRAFFICO BLOCCATO ANCHE SULL’INTERO TRATTO URBANO DELLA A24 A PARTIRE DA SETTECAMINI E FINO ALLA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA.
SULLA CASSIA BIS SI STA FERMI PER LAVORI IN CORSO CHE BLOCCANO IL TRAFFICO TRA LA FORMELLESE E L’ALLACCIO COL GRA IN ENTRATA.
CODE ANCHE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA;
NON DIVERSA LA SITUAZIONE PER CHI VIAGGIA SULLA FLAMINIA DOVE SI SEGNALANO CODE TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO;
SPOSTIAMOCI SULLA PONTINA DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA TRIGORIA E SPINACETO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE;
INFINE CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MACCHIA SAPONARA E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE ROMA.
DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral