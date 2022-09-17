Viabilità Roma Regione Lazio del 17-09-2022 ore 13:30
VIABILITÀ DEL 17 SETTEMBRE 2022 ORE 13.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SULLA VIA DEL MARE SONO IN CORSO I RILIEVI A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CON VEICOLO RIBALTATO NEI PRESSI DI OSTIA ANTICA, AL MOMENTO PERMANGONO CODE IN DIREZIONE ROMA;
CODE ANCHE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE ARDEATINA E APPIA;
RESTANDO NELL’AMIBTO DELLE CONSOLARI, PER LA PRESENZA DI CANTIERI CI SONO INCOLONNAMENTI SULLA CASSIA BIS TRA IL RACCORDO E LA GIUSTINIANA; SEMPRE PER LAVORI INCOLONNAMENTI SULLA PONTINA TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA;
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA FERROVIA METROMARE DA LUNEDÌ 19 SETTEMBRE RIPRENDERANNO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, IL SERVIZIO SARÀ INTERROTTO SULL’INTERA LINEA CON LE ULTIME PARTENZE DA PORTA SAN PAOLO ALLE 20.48, E DA COLOMBO ALLE 21. ATTIVO IL SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO. NELLE GIORNATE DI SABATO E DOMENICA, LA CIRCOLAZIONE SARÀ INVECE REGOLARE SULL’INTERA TRATTA.
DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO È TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral