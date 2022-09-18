Ultime Notizie Roma del 18-09-2022 ore 20:10

https://storage.googleapis.com/public-rdn/2022-09-18/Ultime%20Notizie%20Roma%20del%2018-09-2022%20ore%2020%3A10.mp3

romadailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione andiamo in Ucraina in apertura quattro medici sono morti e due pazienti sono rimasti feriti durante un bombardamento Russo in un villaggio nella regione di Cardiff Central in corso un evacuazione dei pazienti da un ospedale psichiatrico con dei missili l’ho tenuto il capo dell’amministrazione statale regionale gli operatori sanitari racconta anche sotto i bombardamenti rischiando la vita hanno cercato di salvare i malati e tanto possibile evacuare 30 pazienti in totale ce ne sono di 600 nell’istituto durante l’evacuazione I russi hanno iniziato un massiccio bombardamento in Inghilterra Domani il funerale della Regina Elisabetta seconda la Russia aggiudica profondamente morale e blasfema la propria fusione Imposta dal governo britannico dilitrust assieme a quella dei Fiori Afghanistan Bielorussia Birmania Siria il Venezuela da qualunque invito anche a livello di Ambasciatori ai funerali di Statosottolinea la BBC rilanciando una dura dichiarazione rilasciata due giorni fa a riguardo dalla portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca Londra spiega la portavoce avrebbe deciso di cercare di strumentalizzare una sede nazionale che ha toccato i cuori di milioni di persone nel mondo a scopi politici e contro il nostro paese la stessa b&b si evidenzia del resto come i rapporti attuali tra Russia e Regno Unito che hanno lasciati ad un livello di ostilità superiori persona quello della guerra fredda dopo l’invasione dell’Ucraina è nota come il Cremlino puramente trasmesso un messaggio caloroso di condoglianze a nome di Vladimir Putin e poi un secondo messaggio di nuovo Re Carlo III vs scuso fin dall’inizio un’ipotetica partecipazione del presidente funerali di Londra torniamo in Italia voglio credere che Mattia sia vivo magari si è aggrappato ad una pianta dirlo all’ansa e Tizia con il papà del bimbo di 8 anni ancora tre dispersi dell’alluvione che ha colpito le marche in 3 giorni ho dormito tre ore sono distrutto ma devo trovare Mattia racconta il telefono Il papà ha rivolto all’angelus oggi unpopolazioni colpite dall’alluvione la mia diffusore circolare alle banche per dare immediata attuazione alla sospensione dei mutui per i cittadini delle Marche colpiti Come previsto dall’ordinanza della Protezione emanata nella circolare ancora la b sono forniti tutti i riferimenti per una piena applicazione della sospensione dei mutui la politica in chiusura una trentina di chilometri separano punti da da Monza in Lombardia Dove lega e PD si fidano a distanza ministri governatori sottoscrivono i tuoi impegni su cui ci mettiamo la firma dice Matteo Salvini che ha lanciato i 6 punti su cui il carroccio si è impegnato in vita di un eventuale futuro governo del centrodestra quindi ha citato gli impegni stop al Caro bollette riforma dell’Autonomia flat Tax e pace fiscale quota 41 per le pensioni di prestino dei decreti sicurezza una giustizia giusta Enrico Letta il PD sono a Monza strappata giugno a sorpresa al centrodestra non c’è nessun destino che già scritto ha detto il segretario del partito democratico lo dico a quelli che in questo momento stanno andando a Pontida Guardate che l’Italia in cui è tutto è partito del Nord contro i Partisudo non andrà da nessuna parte perché L’Italia è una ed è unita a concluso Letta era l’ultima notizia Grazie per averci seguito l’informazione torna la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa