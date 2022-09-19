Ultime Notizie Roma del 19-09-2022 ore 09:10

https://storage.googleapis.com/public-rdn/2022-09-19/Ultime%20Notizie%20Roma%20del%2019-09-2022%20ore%2009%3A10.mp3

romadailynews radiogiornale lunedì 19 settembre Buongiorno da Francesco Vitale in una lunga intervista assisti minuti presidente statunitense Joe biden ha spiegato che non so decisione su un eventuale candidatura per il 2024 sarà presa dopo novembre ovvero dopo le elezioni di metà mandato parlando della situazione di Taiwan poi ha precisato che le forze americane Inter verrebbero in caso di attacco senza precedenti sull’ucraina definito Putin vergognoso spiegando che il Chievo ora sta sconfiggendo la Russia non ha vincendo infine la smentita sul presunto briefing chiesto sulle carte sequestrata Donald Trump la politica italiana non Giorgia Meloni torna a parlare delle contestazioni suoi comizi ieri da Caserta annunciato che avrebbe chiamato il Ministro dell’Interno Luciana lamorgese che ha detto Evidentemente non sa fare il suo lavoro perché le altre volte si poteva parlare di incompetenza spiegato ma ora penso sia una cosa fatta appostasi sta cercando L’incidente ha detto sempre nel centro-destra ieri da Pontida il segretario della Lega Matteo Salvini annunciato che per 5 anni governeremo bene insieme per niente scherzi nei cambi di casacca di programma il Regno Unito è sprofondato ieri in un minuto di silenzio Nazionale alle 20 memoria di Elisabetta seconda A coronamento di 4 giorni di Omaggio Popolare ininterrotto al feretro della regina dei Record esposto nella Will Smith ruota di Londra in serata Re Carlo III offerto ricevimento i capi di Stato di tutto il mondo da biden Mattarella a corsi per rendere omaggio alla madre morta 96 anni oggi isola e mi funerali di Stato Sport Napoli Atalanta solo in testa la sorpresa Udinese a un passo riscatto per Lazio Fiorentina in crisi nera La Juve che c’è ed è anche al Monza e l’Inter battuta 31 in Friuli male la Roma che subisce in casa della dea sono i verdetti della settima giornata del campionato che ora si ferma per dar spazio alla nazionale a Napoli per 21 il Big Mac0 rigore di Politano pareggio di giravo del gol vittoria di Simeone rossoneri hanno colpito due Pani Risulta evidente che siano necessari diversi interventi per mettere in sicurezza il fiume Misa particolare nell’abitato e poco Monte di Senigallia lo si legge in un documento della regione Marche del 2016 dove si sosteneva la necessità di fare lavori che invece non sono stati eseguiti ancora senza esito intanto ricerca di dispersi il piccolo Mattia di 8 anni e Brunella Chiudi 56 voglio ancora credere che sia vivo dice papà del bambino the fabelmans visto il film ha vinto il premio People’s Choice al Toronto International Film Festival che si è concluso oggi l’ultimo film del regista americano ispirato la sua infanzia si è aggiudicato il più importante premio del pubblico spesso ohmetro delle future nomination agli Oscar paura invece per Kate Winslet caduta sul set del suo nuovo film lei in lavorazione in Croazia definita in ospedale Sta bene tornerà al lavoro già in settimanaNoi ci fermiamo qui a voi tutti Ancora auguri di una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto rimanete con noi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa