Ultime Notizie Roma del 19-09-2022 ore 12:10

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romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Oggi è il giorno dei funerali solenni di Elisabetta II nell’abbazia di Westminster subito dopo sarà sepolta nel castello di Windsor chiuso l’accesso alla coda per renderle omaggio il Regno Unito è sprofondato ieri in un minuto di silenzio Nazionale alle 20 memoria di Elisabetta coronamento di 4 giorni di Omaggio Popolare ininterrotto al feretro della regina dei Record esposto nella Will Smith era ora di Londra in serata Riccardo III offerto ricevimento ai capi di Stato di tutto il mondo da biden a matrella a corsi per rendere omaggio alla madre morta a 96 anni Giorgia Meloni torna a parlare delle contestazioni suoi comizi ieri da Caserta annunciato che avrebbe chiamato il Ministro dell’Interno Luciana lamorgese che ha detto Evidentemente non sa fare il suo lavoro perché le altre volte si poteva parlare di incompetenza spiema ora penso sia una cosa fatta apposta si sta cercando L’incidente ha detto sempre nel centro-destra ieri da Pontida e segretario della Lega Matteo Salvini annunciato che per 5 anni governeremo bene insieme promesso Niente scherzi nei cambi di casacca di programma da Monza a letto attacca Pontida provincia dell’Ungheria continuano gli attacchi russi contro gli obiettivi civili quattro medici sono morti e due pazienti sono rimasti feriti durante un bombardamento Russo nel villaggio di streghe chat nella regione di kharkiv mentre era in corso un evacuazione di paziente da un ospedale psichiatrico colpito da missili a dirti un si continua a scavare nelle fosse come proseguono le operazioni di soccorso nei territori delle Marche colpiti dall’alluvione di giorni scorsi 400 i vigili del fuoco impegnati con rinforzi dal Friuli Veneto Lombardia Emilia Romagna Toscana Lazio Campania Basilicata Puglia e per prestare soccorso alle popolazioni per rimuovere il fango liberare le strade Tagliare gli alberi abbattuti per gli allagamenti 1163 di interventi effettuati intanto proseguono incessantemente le ricercheBuonanotte senza esito delle due persone disperse nella zona di Barbara il piccolo Mattia è una donna di 56 anni squadra terra unità cinofile sommozzatori esperti in topografia applicata ai soccorsi e droni al lavoro sono 12082 nuovi casi di positività da covid nella giornata del 18 settembre 32 i morti i tamponi sono 97091 compresi tessera PD la percentuale di positivi al 12 e 4% le persone in terapia intensiva Sono 157 quelle nei reparti ordinari 3420 i decessi totali Dopo alcune il conteggio arrivano a 170 6578 il numero dei positivi dall’inizio della pandemia coprire i morti guariti sale a 22 milioni 161 Mila e 16 guariti sono 21 milioni 556 Mila e 384 e noi ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa