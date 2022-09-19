Ultime Notizie Roma del 19-09-2022 ore 19:10

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romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno oggi a Londra si sono celebrati i funerali solenni della Regina Elisabetta seconda il feretro è stato portato a spalla da un picchetto d’onore della Royal guard all’interno dell’Abbazia di Westminster a Barletta ha seguita lungo la navata centrale all’interno dell’Abbazia anche dai Principini George e Charlotte bisnipoti della sovrana unitisi con la regina Camilla e con le altre Consorti al corteo io te lo Riccardo i suoi fratelli e i suoi figli reverendo David Doyle aperto la liturgia dopo il canto di un primo inno solenne ricordando con la voce inizialmente incrinata Dall’emozione il valore simbolico dell’Abbazia di Westminster nella lunga vita di Elisabetta sei che qui funi per matrimonio con il principe Filippo ancora da principessa ereditaria nel 1947 inaugurando quella che sarebbe stata una riunione durata ha 73 anni è sempre qui fusolennemente Regina Nel giugno del 1953 poco più di un anno dopo essere salita sul trono britannico 26 nella morte di suo padre di Giorgio sesto il sovrano legato con Winston Churchill alla Vittoria nella Seconda Guerra Mondiale il suono di una cornamusa seguito dalle note dell’organo della storica Abbazia poi accompagnato l’uscita in corteo i solenni funerali di stato della regina potrebbe diventare la trasmissione televisiva più vista di tutti i tempi con 4,1 miliardi di spettatori si tratta di Stime e tute da confermare circolate in questi giorni sui tabloid britannici e rilanciate oggi dal Daily Mail completa in Ucraina lacrime parte indivisibile della Russia e ogni pretesa sui territori russi riceverà un’adeguata risposta lo ha detto il portavoce peskov citato dalla tazza Mosca come menzogna e le denunce Ucraina elettricità commesse dalle truppe nel Ucraina nord orientale nelle prime ore del mattino l’esercito Russo ha lanciato 8 mesi risulta polizza attualmente tutte e tre le unità di potenza della centrale funzionano normalmente non ci sono vittime tra ilil prezzo del pane non è mai stato così alto nell’Unione Europea e quanto scrive eurostat in una nota diffusa oggi in cui osserva che ad agosto Il prezzo è cresciuto mediamente del 18% rispetto allo stesso mese del 2021 alla base del rincaro rileva ancora è stata soprattutto le conseguenze dell’ invasione russa dell’Ucraina torniamo in Italia alluvione nelle Marche è stato trovato lo zainetto da scuola di Mattia il bambino di 8 anni che risulta di persone l’ondata di maltempo abbattutasi sul senigalliese la sera del 15 settembre scorso lo zainetto che è stato riconosciuto dai familiari È stato rinvenuto ieri a quanto ti ha preso a circa 8 chilometri di distanza dal punto in cui il bimbo era stato travolto dall’acqua che lo aveva strappato dalle braccia della madre la posizione Però potrebbe non essere indicativa del punto in cui si potrebbe trovare prestano 11 le vittime accertate finora l’ultima notizia Grazie per averci seguito negli USA tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa