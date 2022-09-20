Traffico Roma del 20-09-2022 ore 18:00

https://storage.googleapis.com/public-rdn/2022-09-20/Traffico%20Roma%20del%2020-09-2022%20ore%2018%3A00.mp3

Luceverde Roma ancora ben trovati in studio Donatella Russo disagi per lavori sulla Cassia bis Ci sono code all’altezza del raccordo anulare nelle due direzioni e per altri cantieri su via Pontina code a tratti tra via di Decima e Tor de’ Cenci nei due sensi di marcia trafficato poi il raccordo anulare in carreggiata esterna code a tratti dell’autostrada per Fiumicino a via Appia in carreggiata interna al dei rallentamenti tra la Cassia bis e la ferraria ed alla Bufalotta alla Casilina traffico anche sul tratto Urbano della A24 code a tratti tra via Fiorentini e raccordo anulare in uscita dalla città è proprio in Roma in città la polizia locale segnala alcuni incidenti con rallentamenti uno in via della Magliana ad altezza di Vicolo Santa passera un altro in via Aurelia Antica nei pressi di via Cardinal pacca ancora uno in via Papiria all’incrocio con via Calpurnio Pisone si concluderà per le 19 una manifestazione con City nei pressi della regione Lazio in via Oderico daPordenone possibili disagi per il traffico di zona per i dettagli di queste di altre notizie è possibile consultare il sito roma.luceverde.it è tutto a più tardi un vizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

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