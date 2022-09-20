Ultime Notizie Roma del 20-09-2022 ore 14:10

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romadailynews radiogiornale ancora buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale resto l’occidente unito ma solo l’Ucraina può decidere quale pace accettabile così il premier Mario Draghi ricevendo il premio statista dell’anno dall’appeal Science Foundation nel primo dei quattro giorni che trascorrerà New York dove parla all’assemblea generale delle Nazioni Unite durante la cerimonia Anche l’ex segretario di stato americano Henry kissinger il suo coraggio e la sua visione faranno sì che resterà con noi a lungo aggiunto mentre draghi faceva con la mano e di frenare sono meno 11 bambini morti a causa di un attacco aria di fuoco indiscriminato in aree civili lo scorso XVI settembre tra cui una scuola tabachin township nella regione di sagaing in Myanmar Ricerca le palle precisa che si stanno ancora verificando ulteriori dettagli voltiamo ancora pagina dopo la sepoltura di Elisabetta account Twitter ufficiale della famiglia reale ha pubblicato unala regina che cammina in un campo di Erica corredata dal verso Ceriano citato da re Carlo III nel discorso televisivo fatto dopo la morte della madre possono i voli degli Angeli cantarti al tuo riposo in amorevole di sua maestà la regina 1926 2022 si legge nel post le indagini sono in una fase molto iniziale tutte le ipotesi ricostruttive sono prese in considerazione dal punto di vista della dinamica dei denti quello che si riscontra in questo momento è che non c’è stato un allerta da parte della regione nei confronti dei comuni queste le parole della procuratrice capo della procura di Ancona Monica garulli ai microfoni del TGR Rai Marche a proposito del suo l’ondata di maltempo che ha devastato il senigalliese provocando 11 vittime con due persone ancora disperse ingenti danni economici una scossa di magnitudo preliminare 76 è stata avvertita In Messico alle 13:05 locali erano le 20:05 in Italia con epicentro a corpo umano una municipalità il dello Stato Dimmi qualche anno nella parte centrale del paese la scossa sia prende aprovelalmeno un morto come confermato da presidente messicano Andres Manuel Lopez obrador si tratta di una persona travolta dal crollo di un muro in un centro commerciale manzanillo nello stato con Lima ed è tutto buon proseguimento di Ascona

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa