Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2022 ore 20:30
VIABILITÀ DEL 20 SETTEMBRE 2022 ORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 A CAUSA DI UN VEICOLO IN PANNE CI SONO CODE TRA IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST E VIA FIORENTINI IN DIREZIONE DEL RACCORDO;
RACCORDO DOVE LA CIRCOLAZIONE E’ RIENTRATA NELLA NORMA, CODE RESIDUE SI SEGNALANO IN CARREGGIATA INTERNA TRA TUSCOLANA E APPIA; RIGUARDO ALLE CONSOLARI, PERMANE TRAFFICO INTENSO SULLA FLAMINIA, TRA CORSO FRANCIA E VIA DUE PONTI;
A SUD DELLA CAPITALE RESTA CHIUSA PER LAVORI LA VIA DEL MARE TRA ACILIA E OSTIA ANTICA NEI DUE SENSI DI MARCIA; IN DIREZIONE OSTIA CODE SULLA COLOMBO, TRA IL RACCORDO E VIA DI MALAFEDE;
PER LA PRESENZA DI CANTIERI SI PROCEDE ANCORA A RILENTO SULLA PONTINA, TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA, E SULLA CASSIA BIS TRA IL RACCORDO E LA GIUSTINIANA;
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA FERROVIA METROMARE SONO RIPRESI I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, IL SERVIZIO SARÀ INTERROTTO SULL’INTERA LINEA CON ULTIME PARTENZE DA PORTA SAN PAOLO E COLOMBO ALLE 21. ATTIVO SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO. NELLE GIORNATE DI SABATO E DOMENICA, LA CIRCOLAZIONE SARÀ INVECE REGOLARE SULL’INTERA TRATTA.
DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO
Servizio fornito da Astral