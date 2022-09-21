Ultime Notizie Roma del 21-09-2022 ore 07:10

https://storage.googleapis.com/public-rdn/2022-09-21/Ultime%20Notizie%20Roma%20del%2021-09-2022%20ore%2007%3A10.mp3

romadailynews radiogiornale mercoledì 21 settembre Buongiorno da Francesco Vitale giallo sul discorso Alla nazione di Vladimir Putin e il presidente russo non si è presentato Ieri in Tv e secondo fonti vicine al Cremlino potrebbe farlo oggi annunciando rafforzamento del impegno militare in Ucraina intanto che l’Unione europea e gli Stati Uniti hanno definito una farsa e referendum per l’annessione alla Russia che si terranno dal 23 e 27 settembre nel donbass a cherson insaporisce zielinski e ringraziato lucidante per la loro massa si ferma condanna delle intenzioni della Russia di organizzare un altro pseudo referendum invasione russa dell’Ucraina non avrebbe mai dovuto essere tollerate calpestata la filosofia della carta dell’ONU l’ha detto il premier giapponese fumio kishida nel suo intervento all’assemblea generale dell’ONU Aggiungendo che la minaccia di usare l’arma nucleare come ha fatto la Russia Per non parlare di usarla è inaccettabile intantoil Palazzo di Vetro dille premier italiano Mario Draghi ha avuto una breve colloquio con il cancelliere tedesco ho lasciato la politica italiana Mi auguro che il centrodestra italiano guidato da Fratelli d’Italia vinca le elezioni e che questo possa aprire la strada anche spegnere dormet di Giorgia Meloni al centrodestra spagnola una logica o tardi che la foto di Enrico Letta sulla libero di Fratelli d’Italia dopo le sue critiche al segretario tempi per l’appoggio ottenuto dal cancelliere tedesco c’ho nessun ruolo per draghi un futuro governo l’avvertimento Salvini caso Righetti attrice 42 anni che avrebbe accusato di molestie senatore di azione si difende non sono una stalker è stata ritrovata ieri sera l’auto di Brunella Schio ora 56enne che risulta ancora disperso nella del 15 settembre nelle Marche la vettura è stata ripescata dai Carabinieri 2 km a sud del Ponte del burello nel territorio di Corinaldo l’interno è pieno di fango ma non ci sono corpi sono invece statiinutili documenti che attestano la proprietà di Brunella le ricerche riprenderanno oggi anche per trovare Mattia il bimbo di 8 anni 5 persone sono state uccise dalle forze di sicurezza nella regione curda dell’Iran durante le violente proteste per la morte di marcia a mini la 22enne arrestato dalla polizia perché non indossava correttamente il vero È deceduta per i maltratta le vittime secondo il gruppo curdo per i diritti umani è in gara sarebbero state uccise con colpi di arma da fuoco in kurdistan dove da polizia ha sparato contro Uomini Donne bambini scesi nelle strade per chiedere L’abolizione della polizia morale sulla vicenda è intervenuto l’uomo che ha denunciato la violenza e repressione chiedendo un’inchiesta Iconica scritta Hollywood sulle colline di Los Angeles si rifà il look per il suo centesimo compleanno le lettere che dominano dal 1923 anche se inizialmente la scritta Era hollywoodland saranno pulite dipinte con un’operazione Destinata a durare 8cane che si potrà seguire minuto per minuto Grazie delle telecamere che trasmetteranno in diretta i lavori l’ultima volta che sono state pitturate è stato 10 anni fa in occasione del loro novantesimo compleanno e noi per il momento ci siamo qui buon proseguimento di ascolto rimanete in nostra compagnia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa