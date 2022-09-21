Ultime Notizie Roma del 21-09-2022 ore 10:10

https://storage.googleapis.com/public-rdn/2022-09-21/Ultime%20Notizie%20Roma%20del%2021-09-2022%20ore%2010%3A10.mp3

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio aiutare l’Ucraina proteggerti non è soltanto la scelta corretta da compiere è stata l’unica scelta coerente con gli ideali di giustizia Fratellanza che sono la base della Carta delle Nazioni Unite e delle risoluzione che questa assemblea adottato dall’inizio del conflitto queste le parole del Presidente del Consiglio Mario Draghi nel suo intervento all’assemblea generale ONU voltiamo pagina e ormai sera inoltrata quando da Mosca si chiarisce che il teso discorso di Putin presumibilmente i suoi prossimi referendum di annessione del territorio ucraino è stato rinviato a questa mattina lo hanno riferito diversi mesi e canali telegram russi discorso del leader Russo era stata annunciata da conversant da altri russi per le 19 ora italiana a seguire avrebbe dovuto parlare il Ministro della Difesa Russo sergej shoygu e voltiamo ancora pagina per qualche ora sì e sperato dialmeno il corpo di Brunella insieme alla sua BMW invece in quel fiume carabinieri hanno ritrovato la sua auto ma era vuota la 56enne che risulta ancora disperso nell’ alluvione del 15 settembre L’automobile è stata rinfrescata dai Carabinieri 2 km a sud del Ponte del burello nel territorio di Corinaldo ad Ancona l’interno è pieno di fango ma non ci sono corpi sono invece stati rinvenuti dei documenti che attestano la proprietà di Brunella al veicolo una BMW Serie 1 bianca mancano vari pezzi la casa si trova in una zona inaccessibile e dovrebbe essere recuperata nelle prossime ore sempre oggi Carabinieri riprenderanno le ricerche in quella zona Lazio Brescia Fiorentina Lecce Palermo Genova ad ogni classe in cui Fabio Liverani ha giocato allenato arriva il cordoglio per la morte della moglie Federica scomparsa ieri si erano con tutti quando avevano entrambi 13 anni avevano due figli Lucrezia e Mattia che ricevono l’abbraccio delle squadre in cui ha militato l’ex centrocampista attuale allenatore del Cagliari il processo verso il tetto il prezzo dele irreversibile ne è convinto il ministro alla transizione ecologica Roberto Cingolani E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa