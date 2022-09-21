Viabilità Roma Regione Lazio del 21-09-2022 ore 11:30
VIABILITÀ DEL 21 SETTEMBRE 2022 ORE 11:20 CLAUDIO VELOCCIA
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
PERCORRENDO IL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA ALTEZZA PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST
SULLA STRADA STATALE CASSIA BIS UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E IL GRANDE RACCORDO ANULARE
MENTRE IN VIA CASSIA SI RALLENTA TRA LA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA STRADA STATALE PONTINA PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA SPIANCETO E CASTEL DI DECIMA NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI TRA CECCHINA E FONTANA DI PAPA NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
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