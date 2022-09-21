Viabilità Roma Regione Lazio del 21-09-2022 ore 15:30
VIABILITÀ DEL 21 SETTEMBRE 2022 ORE 155.20 MARCO CILUFFO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA ANCORA DISAGI SULLA CASSIA BIS
A CAUSA DI CANTIERI ATTIVI CHE CREANO CODE NELLE DUE DIREZIONI
TRA IL RACCORDO E LO SVINCOLO CON VIA DELLA GIUSTINIANA
STESSA SITUAZIONE SULLA VIA PONTINA
TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA
SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE UN INCIDENTE TRA PIU VEICOLI
HA RICHIESTO LA CHIUSURA DELLA TANGENZIALE
SIAMO ALL ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER I MONTI TIBURTINI
IN DIREZIONE SAN GIOVANNI
POI TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASSIA
TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA
PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO
LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA FIRENZE SERVIZIO RALLENTATO PER UN INCONVENIENTE TECNICO A GALLESE IN DIREZIONE DI ROMA
I TRENI VIAGGIANO CON 40 MINUTI DI RITARDO
RIMANENDO IN TEMA DI TRASPORTO SU FERRO
PER IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA FERROVIA METROMARE RIPRESI I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, IL SERVIZIO SARÀ INTERROTTO SULL’INTERA LINEA CON LE ULTIME PARTENZE DA PORTA SAN PAOLO E COLOMBO ALLE 21.
ATTIVO IL SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO. NELLE GIORNATE DI SABATO E DOMENICA, LA CIRCOLAZIONE SARÀ INVECE REGOLARE SULL’INTERA TRATTA
DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, APPUNTAMENTO PIU’ TARDI IN CODA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral