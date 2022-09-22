Meteo Roma del 22-09-2022 ore 06:10

https://storage.googleapis.com/public-rdn/2022-09-22/Meteo%20Roma%20del%2022-09-2022%20ore%2006%3A10.mp3

meteo ben ritornati in ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mattino cieli nuvolosi con possibili piogge isolate specie sui settori Alpini e prealpini in Romagna Ampi spazi di sereno al nordovest al pomeriggio anche scritta in arrivo sulle regioni settentrionali ancora nuvolosità a nord-ovest con possibili piogge isolate in serata ancora addensamenti al nord ovest e sereno o poco nuvoloso altrove al centro al mattino cieli nuvolosi sul versante Adriatico con piogge sull’Appennino abruzzese se un altro al pomeriggio a te si equazioni tra Lazio Abruzzo per lo più soleggiato sulle altre regioni in serata tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi al mattino nuvolosità sui settori tirrenici Molise con pioggia sulla Sicilia Orientale sereno o poco nuvoloso altrove al pomeriggio nuvolosità in aumento su tutte le regioni con piogge sulle Isole maggiori in serata ancora pioggia tra Calabria Sicilia e Sardegna ampie schiarite altrove temperature minimeNord sulla Sardegna stabili un regalo al centro sud e Sicilia massimi Generali diminuzione in tutta Italia le previsioni del tempo sono ancora del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa