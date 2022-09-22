Viabilità Roma Regione Lazio del 22-09-2022 ore 18:15
VIABILITÀ DEL 21 SETTEMBRE 2022 ORE 17.20 MARCO CILUFFO
UN SALUTO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ
SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
RIMOSSO L’INCIDENTE SULLA ROMA FIUMICINO IN DIREZIONE DEL RACCORDO AL MOMETO CIRCOLAZIONE TORNATA REGOLARE
DIVERSA LA SITUAZIONE INVECE SUL RACCORDO
AUMENTA IL TRAFFICO NELLE DUE CARREGGIATE
VEDIAMO NEL DETTAGLIO
IN INTERNA INCOLONNAMENTI TRA LA CASSIA E LA SALARIA E PIU AVANTI CODE A TRATTI PER TRAFFICO ALTEZZA GALLERIA APPIA
IN ESTERNA TARFFICO RALLENTATO TRA LE USCITE PONTINA FINO ALLO SVINCOLO CON LA DIRAMAZIONE ROMA SUD
CODE SULLA CASSIA TRA LA STORTA E IL RACCORDO
Cè MOLTO TRAFFICO SULLA TIBURTINA
ALTEZZA SETTEVILLE E TRA TIVOLI TERME E IL CENTRO URBANO DI TIVOLI
TUTTO NELLE DUE DIREZIONI
CONSUETE CODE
NELLE DUE DIREZIONI PER CANTIERI
CHE COMPLICANO LA VIABILITA
SULLA CASSIA BIS ALTEZZA SVINCOLO VIA DELLA GIUSTINIANA
E A SUD DELLA CAPITALE
SULLA VIA PONTINA ALTEZZA SPINACETO
INFINE PER CHI PROCEDE SULL AUTOSTRADA A1 ROMA NAPOLI
SONO 3 I KM DI CODA PROVOCATI DA UN INCIDENTE
TRA FROSINONE E CEPRANO
PER CHI PROCEDE VERSO NAPOLI ENTRATA CONSIGLIATA
CEPRANO
PROVENENDO DA ROMA USCITA CONSIGLIATA FROSINONE
GRAZIE DELL ATTENZIONE DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral