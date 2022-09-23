Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2022 ore 12:30
VIABILITÀ DEL 21 SETTEMBRE 2022 ORE 20:20 MARCO CILUFFO
UN SALUTO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ
SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
CIRCOLAZIONE IN PARTE RIPRISTINATA SUL RACCORDO ANULARE
AD ECCEZIONE DI CODE A TRATTI PER TRAFFICO
IN ESTERNA TRA LAURENTINA E SVINCOLO APPIA
CODE IN DIMINUZIONE SULLA CASSIA VEIENTANA
DAL RACCORDO VERSO VITERBO
E SULL APONTINA ALTEZZA SPINACETO VERSO SUD
ALTRE CODE SEGNALATE DA VIA DI MEZZOCAMMINO
SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO
E SULLA VIA OSTIENSE
TUTTO VERSO OSTIA
IN USCITA DALLA CAPITALE
SI RALLENTA SULLA CASSIA ALTEZZA LA GIUSTINIANA
E SULLA FLAMINIA DA VIA DI GROTTAROSSA
INFINE
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA FERROVIA METROMARE SONO RIPRESI I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, SOLAMENTE NELLE ORE SERALI, IL SERVIZIO SARÀ INTERROTTO SULL’INTERA LINEA CON LE ULTIME PARTENZE DA PORTA SAN PAOLO E COLOMBO ALLE 21. ATTIVO IL SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO.
NELLE GIORNATE DI SABATO E DOMENICA, LA CIRCOLAZIONE SARÀ INVECE REGOLARE SULL’INTERA TRATTA.
PER IL MOMENTO CI FERMIAMO QUI
BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA E MARCO CILUFFO
Servizio fornito da Astral