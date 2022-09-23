Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2022 ore 18:15
VIABILITÀ DEL 23 SETTEMBRE 2022 ORE 18:05 FEDERICO MONTI
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE ANCORA DISAGI PER TRAFFICO INTENSO. SEGNALIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1. ANALOGA SITUAZIONE DI CONGESTIONE IN INTERNA DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA LA TRIONFALE E LA FLAMINIA E, AVANTI, TRA LA DIRAMAZIONE ROMA-NORD E L’A24.
TRAFFICO BLOCCATO SULLA TANGENZIALE TRA LA FARNESINA E LO SVINCOLO PER LA SALARIA PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE EST.
INCOLONNAMENTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE.
SI STA IN CODA SULLA VIA SALARIA TRA SETTEBAGNI E MONTEROTONDO SCALO.
TRAFFICO CONGESTIONATO ANCHE SULLA NETTUNENSE DOVE SI RALLENTA IN TRATTI SALTUARI TRA FRATTOCCHIE E CAMPOLEONE NEI DUE SENSI DI MARCIA.
CODE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO TRA VIALE LAGO DI TRAIANO E IL PONTE DI TOR BOACCIANA VERSO OSTIA.
INFINE CODE SULLA PONTINA, PER LAVORI IN CORSO, TRA VIA DI VALLERANO E CASTEL DI DECIMA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral