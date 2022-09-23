Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2022 ore 19:45
VIABILITÀ DEL 23 SETTEMBRE 2022 ORE 19:35 FEDERICO MONTI
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
CIRCOLAZIONE SEMPRE CONGESTIONATA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE IL TRAFFICO SI CONFERMA INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA LAURENTINA E LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1, MENTRE IN INTERNA PERMANGONO CODE TRA LA CASSIA BIS E L’A24.
TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA LA TANGENZIALE E VIA DI TOR CERVARA IN USCITA.
TRAFFICO BLOCCATO SULLA TANGENZIALE TRA LA FARNESINA E LO SVINCOLO PER LA SALARIA PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE EST.
SI STA IN CODA SULLA VIA SALARIA TRA SETTEBAGNI E MONTEROTONDO SCALO.
TRAFFICO CONGESTIONATO ANCHE SULLA NETTUNENSE DOVE SI RALLENTA IN TRATTI SALTUARI TRA FRATTOCCHIE E CAMPOLEONE NEI DUE SENSI DI MARCIA.
SI RALLENTA SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE CASTEL FUSANO.
CODE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO TRA VIALE LAGO DI TRAIANO E IL PONTE DI TOR BOACCIANA VERSO OSTIA.
INFINE CODE SULLA PONTINA, PER LAVORI IN CORSO, TRA VIA DI VALLERANO E CASTEL DI DECIMA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral