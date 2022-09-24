Ultime Notizie Roma del 24-09-2022 ore 08:10

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romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno alluvione nelle Marche in primo piano il corpo di Mattia è stato trovato dai carabinieri su segnalazione di un cittadino elettrici sono in avanzato stato di decomposizione per l’identificazione tra necessari autopsia esame del DNA che la procura ha già risposto ormai le speranze sono finite ha detto ieri a Lanza Tiziano Luconi il padre del piccolo né lui né la madre andranno nel luogo in cui ho trovato il corpo di Cadore di Mattia è stato rinvenuto a circa 13 km di distanza dalla località di Castelleone di Susa in cui la sera del 15 settembre abbandona l’automobile trascinato dalla piena insieme alla madre dal finestrino e due erano poi stati separati da di lenza delle acque la madre è stata trovata infreddolita e ferita ad un paio di chilometri di distanza esteri sono 1,2 milioni le persone chese vuole mobilitare per andare a combattere in Ucraina malgrado il Ministro della Difesa abbia parlato di 300.000 uomini le autorità raccomandano di mantenere al minimo il reclutamento nelle capitali delle regioni russe ma di prendere gli uomini nelle zone rurali dove non ci sono media nessuna opposizione più sostegno riferiscono le fonti a mostra si prevede di prelevare 16000 persone a San Pietroburgo 3200 come noto il decreto di immobilizzazione parziale comprende un paragrafo secretato il numero 7 dove sarebbe menzionato il numero di di servizi da richiamare alle armi il Ministro della Difesa ha parlato di 300.000 uomini il portavoce del Cremlino per stop ha smentito ieri le notizie che parlavano di un milione di persone intanto a Mosca almeno in linea teorica vengono considerati possibili con chi è lo sport in chiusura il calcio l’Italia batte l’Inghilterra 10 in una partita della Nations League giocata a San Siro al sessantottesimo saldi raspadorirosso di Bonucci è l’attaccante del Napoli calcio dal limite per ripetere inglese Non c’è scampo vantaggio azzurro meritato applausi che sono arrivati dagli spalti in particolare dallo spicchio di tifosi il momento in cui sul mega schermo dello stadio è comparsa un’immagine della Regina Elisabetta seconda a scomparsa nei giorni scorsi un minuto di silenzio è stato osservato prima della partita le due squadre hanno giocato con il lutto al braccio gli azzurri per le vittime dell’alluvione nelle Marche inglesi per la regina è tutto grazie per averci seguito informazione torna la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa