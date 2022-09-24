Ultime Notizie Roma del 24-09-2022 ore 16:10

https://storage.googleapis.com/public-rdn/2022-09-24/Ultime%20Notizie%20Roma%20del%2024-09-2022%20ore%2016%3A10.mp3

romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione è da parte di Francesco Vitale in studio Papa Francesco chiede che lavoro torni al centro dell’economia Non dimenticatevi del lavoro Non dimenticatevi di lavoratori lavoro è già la sfida del nostro tempo e sarà ancora di più la sfida di domani ha detto senza lavoro degno bene un errato I giovani non diventano veramente adulti le disuguaglianze aumentano a volte si può sopravvivere senza lavoro ma non si vive bene perciò mentre create beni e servizi Non dimenticatevi di creare lavoro Buon lavoro e per tutti ha detto intervenendo d’Assisi all’evento Economy of Francesco samanna basse la diciottenne pakistana scomparsa da Novellara a Reggio Emilia nel Aprile 2021 sarebbe stata tenuta ferma dei cugini i crampi e non avu così da permettere lo zio Dany nun di strangolarla con una corda sono alcune fasi del delitto raccontate da uno degli indagatiun altro detenuto che stavolta l’ha riferito alla polizia penitenziaria queste dichiarazioni sono al vaglio dei Carabinieri il corpo sarebbe stato poi gettato nel po’ un saluto breve ma gente quella affidata Facebook da Tiziano Luconi è rivolto al suo piccolo Mattia il bambino di 8 anni disperso dopo l’alluvione nelle Marche il tuo corpo è stato ritrovato in un terreno nel comune di trecastelli Ancona dopo 8 giorni di ricerche tornerò a girare investe a tirar baci Mattia Saluta tutti Vi vogliamo bene ha scritto L’uomo sui social poco dopo il ritrovamento del corpo a corredo della messaggio Luconi ha postato una foto che lo ritrae insieme al figlio su una torniamo all’estero la guerra in Ucraina Aggiungi a 200 XIII giorno vorrei l’avverte prendiamo sul serio la minaccia nucleare di Putin il giorno dopo l’apertura delle Urne per il referendum la Russia Chi è veloce dente Si Scagliano contro l’iniziativa del Cremlino nelle repubbliche separatiste del Don pace nei territori occupati Joe biden si unisce il presidente ucraino tedeschi nel definire una farfallaquotazione popolare promossa da Mosca assieme a nato G7 afferma che non saranno mai riconosciuti interviene anche la Turchia non riconosceremo referendum Russo sulla missione Budapest continueremo a concedere visti Schengen russi intanto fiume è stata completata la situazione degli abitanti uccisi dai russi e gettati nella fossa comune sono stati ritrovati i 447 corpi compresi quelli di 5 bambini missile.su diverse le vittime e per la scuola si torna a parlare di precariato lo facciamo anche con Marcello Pacifico presidente del sindacato ANIEF Siccome abbiamo ottenuto nella XVI legislatura da riapertura delle Gae nella legislatura successiva la diciassettesima abbiamo riaperto graduatorie di merito è nell’ultima legislatura finalmente siamo riusciti a fare istituire le graduatorie per le supplenze GPS ora è arrivato il momento per la nuova leggeNaturaSì voterà domani è importante è che parlamenta finalmente di una soluzione definitiva al problema del precariato andando da provare quel doppio canale di recupero penso che permetterà di assorbire tutto il precariato tutto anche per questa edizione e buon proseguimento di ascolti

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa