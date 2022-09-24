Viabilità Roma Regione Lazio del 24-09-2022 ore 13:30
VIABILITÀ DEL 24 SETTEMBRE 2022 ORE 13.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
APRIAMO SEGNALANDO SULLA A12 ROMA CIVITAVECCHIA DUE INCIDENTI TRA SANTA SEVERA E CIVITAVECCHIA IN DIREZIONE DI CIVITAVECCHIA E TRA CERVETERI E TORRIMPIETRA IN DIREZIONE ROMA
SULLA PONTINA CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA CASTEL ROMANO E SPINACETO, A CAUSA DI LAVORI ALLO SPARTITRAFFICO CENTRALE
SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO
SULLA CASSIA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SEGNALIAMO LA LINEA ROMA NAPOLI VIA FORMIA RALLENTANTA PER UN GUASTO AI SISTEMI DI GESIONE TRA FONDI E FORMIA CON RITRDI FINO A 30 MIN
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA FERROVIA METROMARE SONO RIPRESI I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, SOLAMENTE NELLE ORE SERALI, IL SERVIZIO SARÀ INTERROTTO SULL’INTERA LINEA CON LE ULTIME PARTENZE DA PORTA SAN PAOLO E COLOMBO ALLE 21. ATTIVO IL SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO.
NELLE GIORNATE DI SABATO E DOMENICA, LA CIRCOLAZIONE SARÀ INVECE REGOLARE SULL’INTERA TRATTA.
DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral