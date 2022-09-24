Viabilità Roma Regione Lazio del 24-09-2022 ore 18:30
VIABILITÀ DEL 24 SETTEMBRE 2022 ORE 18.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
UN INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DELL’USCITA PER PARCO DEI MEDICI STA PROVOCANDO DISAGI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO A PARTIRE DALLO SVINCOLO PER LA PONTINA,
RESTIAMO SULLA PONTINA, DOVE PER LA PRESENZA DI CANTIERI CI SONO INCOLONNAMENTI TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLE CONSOLARI CASSIA, TRA OLGIATA E GIUSTINIANA, E CASILINA NEI PRESSID ELLA BORGHESIANA.
E STASERA AL CIRCO MASSIMO VA IN SCENA ILS ECONDO CONCERTO DI RENATO ZERO; ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ CON CHIUSURE AL TRANSITO VEICOLARE INV IA DEI CERCHI E IN VIA DEL CIRCO MASSIMO; ATTIVE DEVIAZIONI PER LE LINEE BUS DI ZONA. POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE NELL’AREA CIRCOSTANTE DURANTE LE FASI DI AFFLUSSO E DEFLUSSO DEI FAN DEL CANTAUTORE ROMANO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO È TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral