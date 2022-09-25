Traffico Roma del 25-09-2022 ore 11:30

https://storage.googleapis.com/public-rdn/2022-09-25/Traffico%20Roma%20del%2025-09-2022%20ore%2011%3A30.mp3

Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati all’ascolto traffico in coda per lavori sulla via Pontina tra Castel di Decima e Tor de’ Cenci nelle due direzioni segnalati dalla polizia locale allagamenti via della Magliana altezza incrocio con via di Pino Lecce allagamenti anche ad Ostia in via dell’Idroscalo altezza incrocio con via degli aliscafi emanata lo ricordiamo per la giornata di oggi un allerta meteo arancione su Lazio un invito dunque alla prudenza per piogge anche a carattere temporalesco accompagnate localmente da vento forte su parte della regione prima di concludere segnaliamo che è chiuso per lavori urgenti sulla A12 Roma Civitavecchia lo svincolo di Santa Severa sia in uscita per il traffico proveniente da Roma che in entrata in direzione dell’ Aurelia maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma.luceverde.it bene la Patrizia Ferrara è tutto Grazie per l’attenzione A più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma