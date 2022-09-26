Viabilità Roma Regione Lazio del 26-09-2022 ore 10:30
VIABILITÀ DEL 26 SETTEMBRE2022 ORE 10.20 ALESSIO CONTI
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
IN APERTUTA L’A1 FIRENZE ROMA ANCORA CODE PER INCIDENTE AL KM 531 TRA GUIDONIA MONTECELIO E LA DIRAMAZIONE ROMA NORD VERSO FIRENZE TRAFFICO MARCIANTE SU UNA SOLA CORSIA
A ROMA, SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO TORNATO SCORREVOLE AD ECCEZIONE DI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA PONTINA E ROMA FIUMICINO
ANCORA TRAFFICATA IN INGRESSO A ROMA
E LA PONTINA, A CAUSA DI LAVORI ALLO SPARTITRAFFICO CENTRALE, TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO
CI SPOSTIAMO NEL FRUSINATE DOVE È ATTIVO UN CANTIERE DI ASTRAL SULLA REGIONALE DI FIUGGI DAL 14 AL 25 TRA ATINA E FIUGGI PER LE POTATURE DELLE ALBERATURE E PULIZIA DEI CANALI DI SCOLO. CANTIERE MOBILE IN PRESENZA DEL QUALE VIGE IL SENSO UNICO ALTERNATO
E RESTIAMO NEL BASSO LAZIO, ANCORA PER QUESTa MATTINA ATTIVATA L’ALLERTA METEO PER ROVESCI. IL MALTEMPO, QUESTA DUNQUE LA CAUSA, ASSIEME AL TRAFFICO ANCORA INTENSO DEI RALLENTAMENTI IN PARTICOLARE A FROSINONE SULLA MONTIO LEPINI DA L’A1 ROMA NAPOLI ALLA VIA PER FIUGGI, SULLA CASILINA LUNGO TUTTO IL TRATTO URBANO E, PROSEGUENDO TRA I COMUNI DI ARCE E CASSINO. RALLENTAMENTI IN ZOAN ANCHE SULLE STRADE DEL COMUNE DI PONTECORVO.
PER IL TRASPORTO PUBBLICO SEGNALIAMO A ROMA RITARDI SULLE LINEE TERMINI CENTOCELLE E METROMARE ROMALIDO. SULLA ROMA-VITERBO INVECE SONO PROGRAMMATE ALCUNE CANCELLAZIONI DI CORSE SULLA TRATA URBANA.
DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral