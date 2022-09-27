Meteo Roma del 27-09-2022 ore 06:10

https://storage.googleapis.com/public-rdn/2022-09-27/Meteo%20Roma%20del%2027-09-2022%20ore%2006%3A10.mp3

meteo venerdì trovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mattino cieli coperti su tutti i settori piogge sparse sulle regioni di nord ovest al pomeriggio precipitazioni Nel senso ne su tutti i settori generalmente di debole moderata intensità in serata a Siri non sono condizioni di maltempo diffuso con piogge e temporali specie sull’Emilia Romagna neve dai 2300 metri sulle Alpi al centro al mattino nuvolosità irregolare in transito su tutti i settori al pomeriggio peggio sottoscale Umbria con piogge sparse ma senza fenomeni di rilievo associati in serata fenomeni più intensi su Toscana alto Lazio Umbria Marche stese precipitazioni anche nelle ore notturne a sud Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con Cieli poco nuvolosi su Sardegna Campania e Molise sole prevalente altrove al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con qualche pioviggine sulla Sardegna in serata a te ed irregolarmente nuvolosi sulle regioni peninsulariEsistono le precipitazioni anche nella notte sulla Sardegna temperature minime in generale rialzo massimo in calo al nord sulla Toscana in aumento sul resto della penisola le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo Italia meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa