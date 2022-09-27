Ultime Notizie Roma del 27-09-2022 ore 14:10

https://storage.googleapis.com/public-rdn/2022-09-27/Ultime%20Notizie%20Roma%20del%2027-09-2022%20ore%2014%3A10.mp3

romadailynews radiogiornale ritrovate all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in su dopo la vittoria il pensiero a Palazzo Chigi Giorgia Meloni non parla ancora della squadra del nuovo governo il partito si guarda le riforme la costituzione italiana è bella ma anche 70 anni di età si può ragionare serenamente provare a migliorarla sono le parole di Francesco Lollobrigida capogruppo di Fratelli d’Italia alla camera Salvini si dichiara insoddisfatto ma ribadisce l’intenzione di restare questo dato non mi soddisfa nel PD si apre la stagione congressuale lenta annuncia non mi richiami vedrò al congresso PD e Chiama Giorgia Meloni per congratularsi dopo il voto nel partito c’è chi torna a chiedere un campo Largo all’attacco del PD anche Calenda e poi ancora sono populisti torneranno con i grillini più Europa fuori dal Parlamento Per un pugno di voti la Bonino chiede il riconteggio dei voti alle regionali in Sicilia vince Schifani Secondo i dati diffusi dal Viminale Montecitorio al centrodestra andranno135 60 camera 80 centro-sinistra il MoVimento 5 Stelle avrà 51 seggi il terzo Polo 21 alternato sono 112 candidati del centro-destra contro i 39 del centrosinistra 28 senatori 5 stelle a Palazzo Madama 9 sono di azione Italia viva borsa bene la borsa così titoli di Stato Siracusa in questo modo lunedì 26 settembre la prima giornata di contrattazioni dopo le elezioni politiche in Italia che hanno sancito la vittoria di Giorgia Meloni con Fratelli d’Italia e sembra essere anche questo di oggi martedì 27 settembre per chi cerca qualcosa su cui investire questo dovrebbe essere il momento perfetto per possedere dell’oro che storicamente prende valore quando sale l’inflazione succedendo il prezzo dell’oro sarebbe sceso del 20% dal picco di marzo la Federazione Russa ha diritto a utilizzare armi nucleari te necesvicepresidente del consiglio di sicurezza della Federazione Russa dmitry medvedev secondo l’agenzia ruspa Ria novosti me deve ritiene che anche tra Russia sarà costretto a usare l’arma più terribile Contro chi è la nato non interferisce direttamente nel conflitto putini provoca gli Stati Uniti e concede la cittadinanza russa Edward Snowden Lake talpa tra esentato dalla mobilitazione militare parziale decisa per prosegui invasione dell’Ucraina per me non cambia nulla continueremo a perseguire lo dicono dagli Stati Uniti in Mosca Intanto è pronta a dichiarare l’annessione delle nuove regioni ha la Russia l’annuncio sarà dato a tempo debito dice il cremino in quanto proseguono proteste e scontri con la polizia nella regione russa del daghestan da dove manifestanti sono scesi in piazza contro Putin secondo il ministro degli Esteri turco durante i colloqui con Air One a Samarcanda Elide Russo avrebbe aperto di ritornare a negoziare con chi è per i media russi finora sono fuggiti in 261000 Russia vuole chiudere i confini degli uomini smentisce servizi russi fermano in console giapponesedi spionaggio si torna a parlare di covid e seconde monitoraggio settimanale cresce l’incidenza 215 le reti e stabile 091 10008 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore secondo i dati del Ministero della Salute le vittime sarebbero 32 sostanzialmente stabile tasso di positività al 15,2% via libera ai vaccini bivalenti aggiornati arrivare di omicron strano somministrate su richiesta a chi sopra i 12 anni a fine mese via l’obbligo di mascherina è quasi ovunque non sarà più necessario per esempio indossare la mascherina sul bus metro e treni ma anche dentro ospedale ambulatori medici RSA la seconda scadenza Rivera invece il 31 ottobre quando cesseranno i protocolli di sicurezza sui luoghi di lavoro ed è tutto anche per questa edizione buon proseguimento di ascolto rimanete in nostra compagnia e a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa