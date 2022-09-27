Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2022 ore 08:15
VIABILITÀ DEL 27 SETTEMBRE 2022 ORE 07:20 FEDERICO MONTI
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
APRIAMO CON LA VIABILITÀ SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SEGNALIAMO TRAFFICO INTENSO CON CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA CASILINA E L’APPIA, MENTRE, IN ESTERNA, TRAFFICO INTENSO TRA PRENESTINA E NOMENTANA E, PROSEGUENDO, TRA SALARIA E CASSIA BIS.
INCOLONNAMENTI ANCHE SULL’INTERO TRATTO URBANO DELLA A24 TRA L’ALLACCIAMENTO COL GRA E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.
SI PROCEDE A RILENTO SULLA VIA CASSIA TRA LO SVINCOLO PER LA BRACCIANESE E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA;
ANALOGA SITUAZIONE DI DISAGIO SULLA FLAMINIA IN PROSSIMITÀ DI MALBORGHETTO IN DIREZIONE ROMA.
SI STA IN CODA POI SULLA VIA SALARIA TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA SEMPRE VERSO LA CAPITALE.
INFINE CODE SULLA PONTINA, PER LAVORI IN CORSO, TRA VIA DI TRIGORIA E SPINACETO IN ENTRATA VERSO ROMA.
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA FERROVIA METROMARE SONO RIPRESI I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, SOLAMENTE NELLE ORE SERALI, IL SERVIZIO SARÀ INTERROTTO SULL’INTERA LINEA CON LE ULTIME PARTENZE DA PORTA SAN PAOLO E COLOMBO ALLE 21. ATTIVO IL SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO.
NELLE GIORNATE DI SABATO E DOMENICA, LA CIRCOLAZIONE SARÀ INVECE REGOLARE SULL’INTERA TRATTA.
DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral