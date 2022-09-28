Meteo Roma del 28-09-2022 ore 19:15

https://storage.googleapis.com/public-rdn/2022-09-28/Meteo%20Roma%20del%2028-09-2022%20ore%2019%3A15.mp3

meteo venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al mattino nuvolosità in transito su tutti i settori con piogge tra Liguria Alpi Apuane Friuli al pomeriggio instabilità momento con piogge e temporali sparsi anche intensi sul Friuli in serata ancora maltempo di con piogge e nubifragi sparsi al centro al mattino piogge sparse sulle regioni tirreniche piaciuto sulle coste adriatiche al pomeriggio fenomeni più intensi sui medesimi settori in serata si rinnovano condizioni di maltempo con Cieli coperti e piogge moderate al mattino e al sud piogge sui settori tirrenici Sardegna occidentale variabilità asciutta altrove al pomeriggio pioggia e temporali su Campania Calabria settentrionale Sardegna sereno o poco nuvoloso sugli altri settori temperature minime massime stazionarie o in rialzo le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa