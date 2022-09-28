Ultime Notizie Roma del 28-09-2022 ore 07:10

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romadailynews radiogiornale 27 settembre Buongiorno da Francesco Vitale Giorgia Meloni sceglie il basso profilo il giorno dopo il trionfo elettorale lascia la scena e dirigenti di Fratelli d’Italia sempre la responsabilità di guidare il primo partito la costituzione è bella ma a 70 anni si può migliorare la sovranità appartiene al popolo non l’Unione Europea dice il capogruppo Lollobrigida dalla Viminale arrivano i dati definitivi alla camera 235 sei già al centrodestra 80 a sinistra 51 al Movimento 5 Stelle 21 ad azione 1 a De Luca sindaco d’Italia e al Senato eletti 112 candidati del centro-destra 39 centro-sinistra 28 di 5 Stelle 9 del terzo Polo sei in Trentino Alto Adige 1 in Valle D’Aosta 1 nella lista di De Luca e quattro all’estero tensione nella lega pro risultatoniente ma saremo protagonisti il resto finché vorranno i militanti dice Salvini Zaia parla di dati deludenti invita a riflettere borsa in lieve rialzo lo spread vola al massimo Dal 2020 l’età via la stagione congressuale del PD dopo la sconfitta alle elezioni annuncia che non si ricandiderà la segreteria è chiusa con te per la caduta del governo draghi e La fine del Campo Largo Cerca respiratori repliche leader del MoVimento 5 Stelle Calenda attacca il PD sono populisti dice torneranno con i 5stelle e si rammarica per la sconfitta di Emma Bonino che non torna in Parlamento perché più Europa resta sotto il 3% commenti ipocriti replica la libera radicale la sonda Dart della NASA colpito dimorphos il piccolo asteroide dal diametro di 160 m per deviare nella traiettoria nel primo esperimento di difesa planetaria lo sia progettato per difendere il futuro la Terra da asteroidi minacciosi testimone delsatellite italiano Licia Cube finanziato dall’agenzia spaziale italiana è realizzato dall’azienda Argo te mentre la seconda si avvicinava al bersaglio la sua telecamera invia la terra immagini sempre più dettagliate della superficie del corpo Celeste distante dalla terra 13 milioni di chilometri il nuovo governo italiano si trova davanti a scelte difficili nell’ambito della recessione Europea è arrivato debito alla fermata Tumblr Tempur Global ratings mettendo in evidenza lo spazio di manovra di bilancio limitato per l’Italia tra un debito che dovrebbe attestarsi alla fine del 2022 poco sotto il 138% è un deficit previsto quest’anno al 6,3 nonostante questo non anticipiamo i miei i rischi di bilancio della transizione al nuovo governo osserva Standard & Poor’s prevedendo una recessione lieve per il bel paese del 2023 con il PIL caro 001 Putin e gli Stati Uniti e concede la cittadinanza della mobilitazione militare parziale decisa per Proinvasione dell’Ucraina per noi non cambia nulla continueremo a perseguirlo dicono dagli Stati Uniti Mosca Intanto è pronta a dichiarare l’annessione delle nuove regioni alla Russia per non c’ho sarà da tempo debito dice il cremino intanto proseguono proteste scontri con la polizia nella regione russa del daghestan dove i manifestanti sono scesi in piazza contro Putin porta L’Italia ha battuto 20 l’Ungheria Budapest sei qualificata per la Final Four di Nations League in programma a giugno gli azzurri nell’ultima partita del gruppo 3 sono andato in gol con raspadori di Marco e scavalcato ai Mangiari in testa alla classifica nello stesso girone C’erano anche la Germania e l’Inghilterra retrocessa in serie B della competizione e noi per il momento ci fermiamo qui in buon proseguimento di ascolto l’augurio di una buona giornata A più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa