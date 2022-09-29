Ultime Notizie Roma del 29-09-2022 ore 12:10

https://storage.googleapis.com/public-rdn/2022-09-29/Ultime%20Notizie%20Roma%20del%2029-09-2022%20ore%2012%3A10.mp3

romadailynews radiogiornale dell’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio un totale di 4 perdite di gas sono state scoperte dopo le esplosioni delle linee del gasdotto Nord stream 1 2 lo ferma la guardia costiera svedese due di queste quattro perdite si trovano nella zona economica svedese allo stesso tempo non esclude che possa essersi verificata una terza detonazione lo riferiscono i quotidiani svedesi missili russi hanno colpito nella notte un’area residenziale della città orientale di dimitro Civili tra cui un bambino sono stati uccisi cinque feriti l’ho reso noto il capo dell’amministrazione militare regionale di lino proprietà Valenti Racing kenko citato da U in forma con il referendum le regioni ucraine hanno esercitato l’autodeterminazione a dirlo il ministro degli Esteri Russo secondo cui la consultazione Popolare rispetta la legge internazionale Intanto è cretino non rilascerà più passaporti alle persone e richiamata la leva in base alladirezione voluta dal presidente russo Vladimir Putin l’ho reso noto il portale informativo del governo in un momento in cui decine di migliaia di persone sono già fuggiti all’estero fonderlaien dice le nuove sanzioni dell’Unione costeranno a Mosca bene Peppe miliardi primo incontro dopo la vittoria del centrodestra alle elezioni tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini dal meeting alla camera emerge un clima di grande collaborazione unità di intenti nella nota congiunta di Fratelli d’Italia lega Si ribadisce il grande senso di responsabilità che questo risultato conforta meloni e Salvini hanno fatto il punto della situazione delle priorità e urgenze all’ordine del giorno governo del parlamento all’uscita la leader di Fratelli d’Italia ha detto di essere ottimista intanto eliminale correggi l’errore su Umberto Bossi il senatur risulta eletto al plurinominali di Lombardia 2 circolo nei primi nomi per il TomTom si allontana la possibilità per Matteo Salvini di ottenere nuovamente il Viminale nota della Lega A dopo il consiglio federale saremo parte fondamentale del governo di centro-destra Ma nella vecchia guardia del partito c’è chi chiede un passo indietrosegretario anche nel PD si guarda al futuro dopo l’annuncio dell’addio Diletta in vista del prossimo congresso da Bonacini e nei primi nomi dei candidati a sostituirlo iniziano già a circolare a fine mese via l’obbligo di mascherina è quasi ovunque Non servirà più indossarle su bus metro treni ma anche dentro ospedali ambulatori medici RSA la seconda scadenza arriverà invece il 31 ottobre quando erano i protocolli di sicurezza sui luoghi di lavoro dopo due mesi di calo progressivo si torna a registrare un aumento di pazienti positivi ricoverati negli ospedali intanto l’agenzia Europea per il farmaco iniziato a valutare la domanda di autorizzazione per aver adottata spikevax il vaccino di moderna contro il virus è originale le sue sotto varianti omicron via 4 e 5 nelle ultime 24 ore in Italia sono stati 36632 nuovi casi 48 morti un tasso di positività al 18:04 % 198918 tamponi processati in aumento ricoveri intensiva e gli attualmente positivi 459.00073 dimessi guariti sono 21 milioni 758 Mila e 885 mentre il totale dei decessi dall’inizio della pandemia è di 117 mila 24 e cambiamo ancora argomento cronaca la procura di Napoli nord coordinata dal Procuratore Maria Antonietta Troncone ha sottoposto a Fermo collaboratore scolastico nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Marcello Toscano l’insegnante di sostegno l’ex consigliere comunale di Mugnano di 64 anni trovato senza vita dei carabinieri in un aiuola della scuola Marino Guarano di Melito nel napoletano all’uomo lungamente ascoltato degli inquirenti viene contestato il reato di omicidio è morta Los Angeles all’età di 59 anni il rapper americano coli o diventato famoso A livello mondiale nel 1995 con il brano Gangsta’s Paradise colonna sonora del film pensieri pericolosi annunciato il suo manager Charles sposa senza specificare la causa del decesso e per il momento è tutto buon proseguimento di ascolti

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa