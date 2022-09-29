Ultime Notizie Roma del 29-09-2022 ore 16:10

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romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno degli Alter in apertura viadotto Nord stream Sono quattro le palle scoperte e dopo le esplosioni 3 delle linee 1 e 2 lo ferma la guardia costiera svedese ci sono due palle e altrettante quella Danese ha precisato un funzionario quindi quattro in totale lo scambio di accuse e pesante Mosca torna a puntare il dito contro gli Stati Uniti la portavoce del Ministero degli Esteri ha sostenuto che gli incidenti si sono verificati territorio che è pienamente sotto il controllo dell’agenzia di intelligence americane atleta giro interviene anche il portavoce del Cremlino pet-coke che bolla l’incidente accaduto in come un atto terroristico probabilmente di un paese straniero il mito dei Caduti nelle acque internazionali del Mar Baltico desta profonda preoccupazione tutte le informazioni attualmente disponibili indicano che si tratta del risultato di atti di sabotaggio deliberati sconsiderati il responsabilein una nota alla Nato il testo è stato sottoscritto anche da Svezia e Finlandia poi l’annuncio qualsiasi attacco deliberato control infrastruttura critica degli alleati sarà accolto con una risposta unità e determinata Intanto domani alle 14 ora italiana si terrà la cerimonia di firma dei trattati sulla decisione della Russia di territorio dell’Ucraina dove si appena tenuto un referendum bollato da Kiev della comunità internazionale con una l’ho riferito il portavoce del Cremlino desktop Cambiamo argomento pagina covid aumentano del 34% dei contagi in una settimana tornano a salire anche i ricoveri ordinari segnando un più 4,5% in calo le terapie Intensive meno 14,7 % e decessi meno 8,1 % di Leva il monitoraggio indipendente della fondazione gimbe relativa alla settimana 21-27 settembre dopo il incremento registrato la scorsa settimana a ferma Nino cartabellotta presidente gimbe a sistema di un vaso di nuovi casi settimanali che da poco meno di 108 mila sfiorano 461000 con una media mobile a 7 giorni di quasi3000 giorno l’incremento riguarda tutte le regioni dal più 5,9% della Sicilia più 50,9 del Veneto devono raccomandazioni chiave per contrastare la pandemia e la chiamata indirizzata al esecutivo della fondazione gimbe che nel proprio monitoraggio indipendente sottolinea come il programma di centro-destra sia condivisibile ma gli adeguamenti strutturali richiedono cospicui investimenti tempi non compatibili con una nuova Ondata intanto dovrebbe arrivare in serata il provvedimento di proroga per l’obbligo delle mascherine in ospedali e strutture sanitarie RSA A quanto si apprende i tecnici del Ministero della Salute ci stanno lavorando in corso una situazione si deciderà nelle prossime ore nessuna proroga invece per l’obbligo di mascherine sui trasporti anche se in scadenza domani cronaca in chiusura tracce di sangue trovate sugli abiti dell’indagato il bidello di 50 anni fermato per l’omicidio del professore Marcello Toscano trovato morto nel giardino della scuola media dove entrambi lavoravano durante una perquisizione nell’abitazione del collaboratore scolastico in cui non ti hanno trovato gli abiti che sarebbero stadell’uomo durante l’assassino del collega morto a coltellate il bidello che è stato sottoposto alla misura cautelare è già in carcere a Poggioreale Presta servizio nella scuola dove il professore insegnava era l’ultima notizia Grazie per averci seguito di promozione torna la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa