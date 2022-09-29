Ultime Notizie Roma del 29-09-2022 ore 20:10

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romadailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione vediamo sul gasdotto Nord stream Sono quattro le palle scoperte dopo le esplosioni a ferma la guardia costiera svedese ci sono due palle e altrettante in quella Danese ha precisato un funzionario quindi 400 lo scambio di accuse e pesante Mosca torna a puntare il dito contro gli Stati Uniti la portavoce del Ministero degli Esteri ha sostenuto che gli incidenti si sono verificati in un territorio che Ha pienamente sotto il controllo dell’agenzia di intelligence a me di attrito giro interviene anche il portavoce del Cremlino pet-coke che bolla incidente Gazzotti come un atto terroristico probabilmente di un paese straniero il danneggiamento dei Gazzotti nelle acque internazionali del Mar Baltico profonda preoccupazione tutte le informazioni attualmente disponibili indicano che si tratta del risultato di atti di sabotaggio deliberati sconsiderati in responsabili dichiara in una nota alla Nato il testo è stato sottoscrittoSvezia e Finlandia poi l’annuncio qualsiasi attacco deliberato contro infrastruttura critica degli alleati sarà accolto con una risposta unità determinata Intanto domani alle 14 ora italiana si terrà la cerimonia di firma dei trattati sull’adesione la Russia di territorio dell’Ucraina dove si è appena venuto un referendum bollato da chi è Fede la comunità internazionale con una partita l’ho riferito il portavoce del Cremlino Cambiamo argomento pagina covid aumentano del 34% dei contagi in una settimana tornano a salire anche i ricoveri ordinari segnando un più 4,5% in calo le terapie Intensive meno 14,7 % ai decessi meno 8,1 % lo rileva il monitoraggio indipendente della fondazione gimbe relativa alla settimana 21-27 settembre dopo il modesto incremento registrato la scorsa settimana a ferma Nino cartabellotta presidente gimbe ha sistemato un vaso di nuovi casi settimanali che da poco meno di 108 mila sperano 461000 con una media mobile a 7 giorni di quasi 23 mila giorno l’incremento riguarda tutte le regioni dal5,9% della Sicilia più 50,9 del Veneto devono raccomandazioni chiave per contrastare la pandemia e la chiamata indirizzata al futuro esecutivo della fondazione gimbe che nel proprio monitoraggio pendente sottolinea come il programma di centro-destra sia condivisibile ma gli adeguamenti strutturali richiedono cospicui investimenti e tempi non compatibili con un’eventuale nuova Ondata intanto dovrebbe arrivare in serata il provvedimento di proroga per l’obbligo delle mascherine in ospedali strutture sanitarie RSA quanto si apprende i tecnici del Ministero della Salute ci stanno lavorando in corso una valutazione si deciderà nelle prossime ore nessuna proroga invece per obbligo di mascherine sui trasporti anche se in scadenza domani era l’ultima notizia Grazie per averci seguito informazione torna la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa