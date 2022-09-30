Meteo Roma del 30-09-2022 ore 19:15

https://storage.googleapis.com/public-rdn/2022-09-30/Meteo%20Roma%20del%2030-09-2022%20ore%2019%3A15.mp3

meteo e neri trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord al mattino isolate piogge tra Valle d’Aosta e Friuli nei via nubi basse lungo la Pianura Padana al pomeriggio Ampi spazi di sereno con ancora nuvolosità irregolare sull’arco Alpino in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con Cieli più sereni al centro al mattino piogge sparse sul Lazio Toscana e Umbria asciutto altrove al pomeriggio attese residue precipitazioni sull’abruzzo soleggiato sulle altre regioni in serata schiarita in arrivo su tutte le regioni che hanno una prevalenza di cielo sereno assoluta al mattino tempo instabile con piogge sparse prosciutto su Molise Sicilia e sole prevalente in Sardegna al pomeriggio acquazzoni e temporali sparsi sulle regioni peninsulari locali fenomeni sulla Sicilia settentrionale cieli soleggiati in Sardegna in serata residue piogge tra Puglia e Calabria e Basilicata ampie schiarite altrove temperature minime stabilire Carlo su tutta la penisola Massimino Mentonstazionario diminuzione al centro-sud e previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa