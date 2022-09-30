Ultime Notizie Roma del 30-09-2022 ore 09:10

https://storage.googleapis.com/public-rdn/2022-09-30/Ultime%20Notizie%20Roma%20del%2030-09-2022%20ore%2009%3A10.mp3

romadailynews radiogiornale venerdì 30 settembre Buongiorno da Francesco Vitale oggi l’attesa con europeo sinergia di fronte a questo una crisi epocale serve una risposta immediata a livello europeo e compattezza di tutte le forze politiche a ferma la meloni per l’Italia stangata sulle bollette della luce con la vera che non ce lo mento del 59% €1300 in più l’anno a famiglia La Germania stanzia 150 200 miliardi per frenare il prezzo del gas borse europee ai minimi da 22 mesi strappo meloni del centrodestra in Lombardia la bici governatrice mette in campo una rete civica per le regionali del 2023 e invitala colleziona una decisione definitiva la lega che si dimette in vista del nuovo governo intanto resta forte il pressing di Salvini sul Viminale la giornalista palestinese General attacchi non tutte la meloni sul padre Fratelli d’Italia insorgePutin e firmerà oggi l’annessione unilaterale la Russia delle regioni Ucraina e dissapori Jacques Herzog Donetsk lugansk in concomitanza della cerimonia che si terrà il Cremlino snes chi convoca una riunione urgente del consiglio di sicurezza e difesa ucraino non riconosceremo mai mai mai referendum Rossi dice biden Cala il sipario giudiziario della Cassazione su quasi tutto il processo mondo di mezzo il criminale degli appalti di Roma convalidata in via definitiva la condanna 10 anni per Carminati a 12 anni 10 mesi per butti quest’ultimo ieri sera arrestato dai carabinieri in Calabria declassificato regime di carcerazione di a detenuto comune almeno 17 morti d’istruzioni catastrofiche due milioni e mezzo di persone senza luce bilancia del passaggio sulla Florida dell’uragano Jan che ora si dirige verso Carolina e Giorgia il maltempo sull’Italia oggi allerta arancione in Campania Molise e Toscana Gialla in altri 11 regioni finita la caccia all’assassino di Mattia Caruso il trentenne delle Padovanagelato Nella notte tra domenica e lunedì fuori dal locale ha confessato Infatti ieri il diritto la fidanzata 31enne Valentina Boscaro raccontando di aver ucciso Mattia dopo un litigio in auto mi picchiava avrebbe detto e questa è l’ultima notizia per il momento buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa