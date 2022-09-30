Ultime Notizie Roma del 30-09-2022 ore 14:10

https://storage.googleapis.com/public-rdn/2022-09-30/Ultime%20Notizie%20Roma%20del%2030-09-2022%20ore%2014%3A10.mp3

romadailynews radiogiornale ancora buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio e sfida il mondo il presidente russo ha firmato decreti che aprono la strada l’annessione formale alla Russia delle regioni Ucraina occupatevi cherson e zap orisha mi sono le persone sono uccise oltre 40 feriti in un attentato suicida seguito da una sparatoria in un centro educativo ovest di Kabul esplosione avvenuta all’interno del Centro educativo che hai nel quartiere di Dacia baci abitato dash.it il portavoce della polizia ha confermato l’esplosione ha detto che la polizia avrebbe fornito maggiori informazioni in seguito balzo del incidenza covid in Italia che in una settimana raggiunge quota 325 ogni 100 abitanti da 215 registrata nel monitoraggio della scorsa lo evidenzia il monitoraggio settimanale dell’istituto superiore di sanità Ministero della Salute sull’andamento dell’epidemia da covidandiamo a Siena qui due persone sono state fermate una denunciata in stato di libertà per l’omicidio di Anna Maria Guerrini la signora di 81 anni trovata morta martedì scorso nella sua casa in via Largo Sassetta questo l’esito di una ininterrotta attività investigativa come scrive la questura e di Siena in una nota portata avanti per oltre 48 ore dagli agenti della squadra mobile Ed ora parliamo di libri Giancarlo biserna preso un avvincente romanzo apocalittico sfondo teologico in cui l’umanità già stremata dalla pandemia di covid e da una lunga guerra deve fare i conti con un nuovo virus dalla natura instabile e forse è il momento di scegliere da che parte stare da quella della Scienza da quella della fede ovvero dalla parte dei vaccini e delle guerre Oppure dalla parte di San Pellegrino laziosi Santo Forlivese di serie B e di Davide Maria Turoldo Giancarlo biserna l’ultimo libro in libreria per il cerchio editrice abbiamo incontrato l’autoreguerre varie e soprattutto quelli in Ucraina e un futuro non scherzo felice per l’ambiente e anche per lavorare perché lavora ai massimi livelli Ecco Mi sono posto il problema è la via d’uscita per esempio non si dicono può essere in questo Cristian Io dico di no che non ce la fa più occorre un nuovo una ricerca spirituale possiamo dire che questo virus che abbiamo visto nella vita reale è il virus che viene raccontato nel romanzo in qualche modo dovrebbe aiutarci un po’ a a fare una sorta di riflessione sui nostri tempi su noi stessi No adesso non andiamo a rivelare ma nel libro c’è all’orizzonte anche un nuovo modo ma quanto riusciamo noi ad avere una consapevolezza di ciò che è intorno a noiper quello che ho scritto arrivo e che penso io se noi non ce la facciamo più cioè noi e lo vediamo ogni giorno con questo con questa pandemia e lui non siamo cambiati affatto anzi più che migliora le siamo peggiorati E allora veniamo messi alle strette alle 7 ed è scritto vuol dire come come ha detto come hai detto prima tu che non si sa da dove come perché ma arriva un uomo si spirituale che questo qui con una cosa enorme una cosa che non ti fa capire questo la realtà è la fine cioè punisce il male il male oppure è questo fortissimo potere arrivareseguire la ragione La scienza affidarsi ai dati è proprio ai numeri di tanti scienziati o quelli della festa Cioè questo nuovo cristianesimo che possa essere solo solo dal vecchio che abbiamo avuto della tradizione oppure da questo nuovo incarnato diciamo da fare tu l’altro per quanto riguarda la l’acqua ma anche abbandonare una dei batteristi che quello è quello di riuscire a trovare una dieta per mettere insieme non si fa per dire così meglio della Scienza e delle nuove tecnologie è tutto buono

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa