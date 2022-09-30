Ultime Notizie Roma del 30-09-2022 ore 20:10

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romadailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione conflitto in Ucraina almeno 23 persone sono morte 28 sono rimaste ferite in un attacco Russo contro un convoglio umanitario che stava lasciando zaporizhya nel sud del paese preferito il capo dell’amministrazione militare regionale sul suo account telegram immagini e video della scena mostrano veicoli distrutti alcuni corpo in strada Sono 16 razzi lanciati contro il convoglio civile umanitario il presidente ucraino zielinski accusa Mosca di essere una freccia accettata sangue promettendo che risponderà Sicuramente per ogni Vita perduta vediamo in Russia il Cremlino possiamo dei materiali che dimostrerebbero un coinvolgimento dell’Occidente nelle esplosioni che hanno provocato una fuoriuscita di gas dal nord stream 2 l’ha dichiarato il capo dei servizi di intelligence esterna i russi citato dall’agenzia tasto incidente ha detto sta facendo di tutto per nascondere i veri autori organizzatori di questo atto terroristico internazionale è molto probabile che legasdotti siamo stati prodotti e deliberatamente de molto improbabile che sia un opera di soggetti diversi da uno stato dato che non sono state rilevate in anticipo spiega il ministro svedese dell’energia margine del consiglio straordinario Abruzzo l’episodio deve essere visto nell’ambito dell’attuale situazione sotto il profilo della sicurezza aggiungere possiamo degli Stati Uniti d’istruzioni catastrofiche oltre 2,6 milioni di abitanti Senza luce almeno 17 è questo il primo bilancio del passaggio dell’uragano Lenin Florida Anche se le persone intrappolate sono tanti e il rischio è che la situazione se abbiamo più drammatica potrebbe essere l’uragano più letale nella storia dello Stato sentiamo notizie di sostanziali perdite di vite umane avvertito il presidente americano Joe biden i governatori di Virginia Giorgia e South Carolina hanno già programmato lo stato di emergenza la Anna si è di nuovo rafforzato tornando da tempesta categoria uragano conventi continui fino a 120 km orari dopo la provi da paura rotta su Giorgia Carolina del Sud Carolina del Nord con condizioni potenzialmente mortaliPrevedo inondazioni coste sommerse e forti venti in chiusura torniamo in Italia pagina covid e basso dell’ incidenza di casi che in una settimana raggiunge quota 325 ogni 100.000 abitanti da 215 registri monitoraggio della scorsa settimana in salita anche l’indice di trasmissibilità che passa da zero novant uno a uno e quanto riferisce il monitoraggio settimanale dell’istituto superiore di sanità il tasso di occupazione terapie Intensive stabile al 1,4% rispetto al 1,4 dello scorso XXII settembre mentre quello in aria mediche a livello nazionale il sale al 6% contro il 5,3% era l’ultima notizia Grazie per averci seguito le usa tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa