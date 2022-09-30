Viabilità Roma Regione Lazio del 30-09-2022 ore 11:30
VIABILITÀ DEL 30 SETTEMBRE 2022 ORE 11:20 FLAVIA DONDOLINI
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE
IN CARREGGIATA INTERNA CI SONO CODE PER UN INCIDENTE AVVENUTO TRA LE USCITE COLOMBO E VIA DEL MARE
PER TRAFFICO RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA ARDEATINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD
IN DIREZIONE CENTRO SI RALLENTA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST
PROSEGUONO I DISAGI SULLA PONTINA, COMPLICI I LAVORI DI RIFACIMENTO DELLO SPARTITRAFFICO CENTRALE
RICORDIAMO CHE ATTIVO UN RESTRINGIMENTO DI ENTRAMBE LE CARREGGIATE. AL MOMENTO CI SONO CODE TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO SIA VERSO ROMA SIA VERSO POMEZIA
PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO
servizio RALLENTATO SULLA LINEA AD ALTA VELOCITA’ ROMA NAPOLI
LA CAUSA E’ UN GUASTO ALLA LINEA ELETTRICA TRA CASERTA E NAPOLI
INSTRADATI SULLA LINEA CONVENZIONALE I TRENI IN VIAGGIO CON RITARDI FINO A 40 MINUTI
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DA FLAVIA DONDOLINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral