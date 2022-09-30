Viabilità Roma Regione Lazio del 30-09-2022 ore 20:30
VIABILITÀ DEL 30 SETTEMBRE 2022 ORE 20:20 FEDERICO ASCANI
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SULL’A12 ROMA TARQUINIA TRAFFICO BLOCCATO PER VEICOLO IN FIAMME TRA TORRIMPIETRA E BARRIERA ROMA OVEST DIREZIONE ROMA
SULL’A1 ROMA NAPOLI CODE PER LAVORI TRA COLLEFERRO E ANAGNI DIREZIONE NAPOLI CON RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DELL’A1 CODE PER INCIDENTE TRA RACCORDO E MONTEPORZIO CATONE DIREZIONE A1 ROMA NAPOLI
SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA, CODE ALTEZZA ROMA FIUMICINO
SULLA PONTINA CODE ALTEZZA CASTEL DI DECIMA DIREZIONE ROMA
SULLA COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO,
SULLA FERROVIA METROMARE SONO RIPRESI I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, SOLAMENTE NELLE ORE SERALI, IL SERVIZIO SARÀ INTERROTTO SULL’INTERA LINEA CON LE ULTIME PARTENZE DA PORTA SAN PAOLO E COLOMBO ALLE 21. ATTIVO IL SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO.
NELLE GIORNATE DI SABATO E DOMENICA, LA CIRCOLAZIONE SARÀ INVECE REGOLARE SULL’INTERA TRATTA.
DA FEDERICO ASCANI È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Servizio fornito da Astral