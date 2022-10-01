Meteo Roma del 01-10-2022 ore 19:15

https://storage.googleapis.com/public-rdn/2022-10-01/Meteo%20Roma%20del%2001-10-2022%20ore%2019%3A15.mp3

meteo venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani nord giornata all’insegna del tempo stabile sulle regioni in con nuvolosità in transito al mattino e schiarite più ampie nel corso del pomeriggio da segnalare solo deboli fenomeni sulle Alpi orientali in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto tutti i settori al centro tempo stabile al mattino ma con nuvolosità basso Foschi e soprattutto su Toscana e Umbria al pomeriggio poi in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con Cherry sereni o poco nuvolosi giornata all’insegna del tempo asciutto al sud dove avremo Ampi spazi di sereno sia al mattino che al pomeriggio qualche addensamento in più tra Campania e Basilicata e Calabria ma sempre senza fenomeni di rilievo associati In serata ti rinnovano condizioni di tempo asciutto con Cherry Seregno poco nuvolosi e temperature minime aumento al Nord in calo al centro-sud massimo in generale rialzo Salvo Una lieve flessione alzo le previsioni del tempocura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa