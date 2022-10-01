Ultime Notizie Roma del 01-10-2022 ore 13:10

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romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio le palle del gasdotto Nord stream nel Mar Baltico potrebbero essere state causate da bombe piazzate da robot di manutenzione che operano nella struttura per le riparazioni l’opinione di esperti riferita dal Guardian fonti di intelligence citate dalla rivista tedesca ritengono intanto che le strutture siano state colpite in quattro punti le esplosioni con 500 kg di tritolo l’equivalente della potenza di una bomba di aereo gli investigatori tedeschi hanno effettuato letture sismiche per calcolare la San delle esplosioni dopo aver visto ieri Matteo Salvini ribadendo massima comunità di intenti con Giorgia Meloni oggi Silvio Berlusconi dovrebbe incontrare ad Arcore la leader di Fratelli d’Italia che nel frattempo lavoro sulle emergenze energia il Liverpool si sta no i tecnici puri Forza Italia sia considerata al pari della Lega nella compagine di governo draghi un patrimonio del paese in Lombardia in crisi sul caso Fontana Morattiincontrati dopo che era vicepresidente Aveva espresso l’intenzione di correre da sola sbarco questa notte a Pozzallo un imbarcazione con 54 persone tra cui tre donne e 7 minori soccorsa dalla guardia costiera al largo delle Coste Ragusa Intanto i 91 migranti soccorsi dalla nave dello NG louise-michel sono sbarcati al molo commerciale di Lampedusa Quando Lionel GDA soccorsi Erano su un gommone partito dalla Libia la notte del 28 settembre scorso Marchi anche in Calabria giunti in porto 63 migranti di nazionalità pakistana soccorsi poche ore prima in mare aperto dalla guardia costiera tra loro anche alcune donne diversi minori non accompagnati musica dopo il successo di vorrei cantato in coppia con Salvatore riso Myriam somma torna con un nuovo singolo intriso di Saudage che si intitola vivendo già in radio dal 9 settembre abbiamo incontrato L’artista che ho voluto fare stessa ma in realtà lo ripropongoed è come dicevi tu in anticipo è un viaggio interiore è un po’ malinconico la la famosa Saudage diciamo sudamericana perché in realtà il manda un po’ a quella a quel momento di malinconia che si può venire davanti a un piccolo tramonto piccolo piccolo per per quello che sentiamo noi in quel momento per come l’ha voluto ha detto di noi ricordo anche abbastanza grande di quello che può essere il nostro vissuto il nostro percorso Dove stiamo andando da dove siamo un fermo immagine di quello che siamo in quel momento superando o semplicemente vivendo è un bel pensiero quello che hai espresso soprattutto quel discorso del fermo immagine e anche del viaggiare attraverso i pensieri sennò tre amici amiche Sono in ascolto ti vanno a vedere anche il videoclip di vivendoe saranno colpiti anche da questa particolarità no della protagonista che non guarda mai l’obiettivo ma stiamo quasi noi sono specifici anche tu alle volte no di lasciarci noi avvolgere provare entrare nei suoi pensieri perché questa scelta perché volevo che chiunque si potesse immedesimare in quel momento noi Spesso siamo Ci troviamo certo punto era nostra vita a fare i conti con tutto il nostro vissuto momenti in cui siamo arrivati ad un punto magari ci guardiamo indietro e ripercorriamo un po’ quelli che sono stati i nostri percorsi strade interrotte strade parallele strade mai prese ma intraprese diciamo viaggi mai intrapresi perché magari si ha paura di andare oltre o semplicemente non si ha il coraggio di prendere un’altraperché magari siamo presi da quello che è il nostro percorso base e ci dimentichiamo che a fianco o semplicemente dall’altra parte della strada c’è un mondo e quindi io volevo volevo che dividendo fosse desse la possibilità mio pubblico di immedesimarsi in quel momento e desse la possibilità a chiunque di L quindi di pensare al proprio tramonto al proprio momento in cui riaffiorano ricordi pensieri e Ad un’analisi diciamo particolare ma senza nessun tipo di giudizio su quello che può essere quel momento che stiamo vivendo ma semplicemente ridendo Esatto Senza nemmeno dare dare troppo siamo troppo peso a quello che sta accadendo è personale quindi ha un peso personale totale su so che che stiamo vivendo in quel momento chi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa